马云称30年后1周工作9小时；董明珠吐槽把孩子送国外读书；贾跃亭考虑回国量产FF91

马云称 30 年后 1 周工作 9 小时

在 12 月 6 日的2019 年东京论坛上，马云与软银集团CEO孙正义展开对话，马云表示，现在所有的工作有50%会被替代，过去二十年人们像机器一样工作，现在机器像人一样工作。在二三十年后，人们可以一周只工作二三个小时，每周工作三天。

此外，马云还回忆称，孙正义在投资方面可能拥有世界上无人能及的胆魄，起初孙正义想投资阿里 5000 万美元的，但是由于金额太大被拒绝了。

据悉，2000 年软银向阿里巴巴投资了 500 万美元资金，目前拥有其26%的股份。

对此，孙正义回应称：“的确太大胆了，以至于有时候我们会亏钱!”

董明珠吐槽把孩子送国外读书

在昨日的2019中国企业领袖年会上，董明珠发表演讲称，自己曾去大学讲课，就问了一句话：为什么我们的人民教师要把自己的孩子送去国外，还引以为豪?这是缺了一份自信、一种精神。

此外，再次谈及举报奥克斯时，董明珠称，当时好几个企业，美的、海尔都说我们支持，我们一起，等格力真正举报的时候，全部缩回去了。今年为了清除这个市场，要把这个劣币驱逐良币得到改变。怎么办?我来，我拿 30 个亿的利润，用好的产品打击劣质产品。

贾跃亭考虑回国量产FF91

12 月 6 日晚间，贾跃亭破产重组听证会在美国特拉华州举行，在会上，针对隐藏资产一事，贾跃亭表示，自己唯一资产就是FF的股权，除了之前已经分给FF全球合伙人的股权之外，所有的股权及其收益都将在破产重组方案通过后转入债权人信托，其个人也将不再持有任何FF股权。

此外，贾跃亭还表示，将认真考虑FF91 在中美两地大规模量产，希望所有债权人能够支持其个人破产重组方案，支持FF全球合伙人计划，助力FF尽快实现B轮融资，从而同时实现所有债权人利益的最大化。