高通正研发2亿像素传感器 预计明年推出

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息:昨日，高通发布了“全球最先进的5G移动平台”骁龙 865 处理器。而今天，高通公布了骁龙 865 的详细技术参数，并介绍了骁龙 865 和 765 这两款芯片模组的性能以及在5G功能上的差异。

骁龙 865 涵盖了高通所有的最新无线和处理器组件，包括新款2.84GHz Kryo 585 CPU、Adreno 650 GPU、Spectra480 图像信号处理器(ISP)和第五代AI Engine。该处理器在影像方面有很大的提升，最高可支持 2 亿像素的传感器。

除了巨大的分辨率支持外，高通公司还表示，骁龙 865 的ISP处理速度高达惊人的每秒 20 亿像素，用户可以拍摄拥有 10 亿色的4K HDR视频，也可以拍摄8K视频，通过960 fps不限时高清慢动作视频拍摄。

高通表示，目前正在和相机制造商合作开发用于智能手机的 2 亿像素传感器，并且将于明年推出。尽管高通并未透露哪个厂商将首发布这款摄像头，但小米、OPPO等厂家已经宣布将首发骁龙865。