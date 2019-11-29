“扫一扫”分享到微信

见闻

腾讯辟谣微信好友上限调至4800；优酷称没有上调会员费用计划；暴风集团收到深交所关注函

2019-11-29 08:08 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

腾讯辟谣微信好友上限调整至4800

昨日，网上有传言称，微信个人号规则调整，最大值调整为 4800 人，满员用户至少要删除 200 多人才能继续添加新用户。

针对此事，腾讯公关总监张军朋友圈回应称，谣言，太假了。

据腾讯官方介绍，目前，微信最多可以添加 5000 个好友(不包括群、及公众号个数)。进入微信【通讯录】，拉至通讯录列表底部，可以查看当前通讯录联系人总人数。

QQ截图20191129075435.jpg

暴风集团收到深交所关注函

昨日，深交所对暴风集团下发关注函，深交所在关注函中称，除已被批准逮捕的总经理冯鑫外，暴风集团高级管 理人员已全部辞职，协助信息披露事务的证券事务代表也已辞职。截至目前，暴风集团仍未聘任相关高级管理人员和证券事务代表。

此外，深交所在关注函中要求，应就公司的风险情况及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并采取有效措施保护投 资者特别是中小投资者的合法权益。

QQ截图20191129080202.jpg

 优酷称没有上调会员费用计划

据新京报报道，昨日，阿里巴巴旗下视频网站优酷方面表示，没有上调会员费用的计划。

此前，爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华表示，会员收入占到爱奇艺总营收一半以上。爱奇艺正在酝酿会员费用上涨，不排除会员率先提价，但并无时间表。

据爱奇艺 2019 第三季度财报显示， 2019 第三季度爱奇艺营收约 74 亿元人民币，同比增长7%。其中会员费收入过半，达37. 2 亿元人民币。净亏损为人民币 37 亿元，相比之下去年同期的净亏损为人民币 31 亿元，同比扩大亏损。第三季度末，爱奇艺订阅会员规模达到1.058 亿，同比增长31%。

优酷

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

携号转网 工信部 中国移动 中国电信

携号转网试点数据：近半转入电信，移动转出最多

· 携号转网 工信部 中国移动
呆萝卜 生鲜电商 呆萝卜正式关闭

呆萝卜合伙人称杭州中心正式关闭，员工已安置妥当

· 呆萝卜 生鲜电商 呆萝卜正式关闭
苹果 艾维 乔纳森艾维

苹果首席设计师艾维正式离职，已从高管信息中删除

· 苹果 艾维 乔纳森艾维
深交所 暴风集团 深交所向暴风发问询函

深交所对暴风集团下发关注函，要求保护投资者利益

· 深交所 暴风集团 深交所向暴风发问询函
二手平台 闲鱼 网购 黑客 网络诈骗

买手机被骗6000元 理工男网购被骗后攻破骗子后台

· 二手平台 闲鱼 网购
马斯克 瑞克与莫蒂 动画片 声优

马斯克客串瑞克与莫蒂 网友：亿万富翁的生活并不是枯燥且乏味的

· 马斯克 瑞克与莫蒂 动画片
双十一 双十一购物 狂躁症

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

· 双十一 双十一购物 狂躁症
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图

OMG！李佳琦要出语音导航了 网友：段子成真！

· 李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
查看更多
﻿

编辑推荐

途歌名下已无财产可执行 此前官网已无法打开

[见闻]· 11月29日

小米奖励380名员工1.82亿港元 人均约43万元

[见闻]· 11月29日

贾跃亭乐视莫干山造车用地被收回 因长期未开发

[见闻]· 11月29日

交通部谈滴滴顺风车重新上线：必须严守安全底线

[见闻]· 11月29日

爱奇艺酝酿上调会员费 优酷：没有该计划

[见闻]· 11月29日

腾讯辟谣微信好友上限调整至4800人：谣言！太假了

[见闻]· 11月29日

携号转网试点数据：近半转入电信，移动转出最多

[见闻]· 11月28日

呆萝卜合伙人称杭州中心正式关闭，员工已安置妥当

[见闻]· 11月28日

关闭