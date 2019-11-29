腾讯辟谣微信好友上限调至4800；优酷称没有上调会员费用计划；暴风集团收到深交所关注函

腾讯辟谣微信好友上限调整至4800

昨日，网上有传言称，微信个人号规则调整，最大值调整为 4800 人，满员用户至少要删除 200 多人才能继续添加新用户。

针对此事，腾讯公关总监张军朋友圈回应称，谣言，太假了。

据腾讯官方介绍，目前，微信最多可以添加 5000 个好友(不包括群、及公众号个数)。进入微信【通讯录】，拉至通讯录列表底部，可以查看当前通讯录联系人总人数。

暴风集团收到深交所关注函

昨日，深交所对暴风集团下发关注函，深交所在关注函中称，除已被批准逮捕的总经理冯鑫外，暴风集团高级管 理人员已全部辞职，协助信息披露事务的证券事务代表也已辞职。截至目前，暴风集团仍未聘任相关高级管理人员和证券事务代表。

此外，深交所在关注函中要求，应就公司的风险情况及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并采取有效措施保护投 资者特别是中小投资者的合法权益。

优酷称没有上调会员费用计划

据新京报报道，昨日，阿里巴巴旗下视频网站优酷方面表示，没有上调会员费用的计划。

此前，爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华表示，会员收入占到爱奇艺总营收一半以上。爱奇艺正在酝酿会员费用上涨，不排除会员率先提价，但并无时间表。

据爱奇艺 2019 第三季度财报显示， 2019 第三季度爱奇艺营收约 74 亿元人民币，同比增长7%。其中会员费收入过半，达37. 2 亿元人民币。净亏损为人民币 37 亿元，相比之下去年同期的净亏损为人民币 31 亿元，同比扩大亏损。第三季度末，爱奇艺订阅会员规模达到1.058 亿，同比增长31%。