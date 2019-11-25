“扫一扫”分享到微信

见闻

网易就暴力裁员事件发布道歉声明：将提供一切可行援助

2019-11-25 10:24 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

网易

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息：今日，针对“网易暴力裁员”一事，网易发布声明回应称，经复核，这位前同事文章展示的“业绩排名”，实际为工作量排名，不完全反映工作质量，其绩效确不合格。

网易方面称，我们在沟通和处理过程中，相关人员确实存在简单粗暴、不近人情等等诸多不妥行为。对此，我们向这位前同事和他的家人，以及因此受到影响的同事和公众致歉——对不起，我们做错了。

最后，网易表示，接下来，我们将继续尝试和他进行积极有效的沟通，推进事件妥善处理，也愿意为这位前同事提供一切可行的援助。

11 月 23 日晚间，一篇名为《网易裁员，让保安把身患绝症的我赶出公司。我在网易亲身经历的噩梦！》的文章在网上传播。该文作者表示，自己是网易的一名游戏策划， 2014 大学毕业后就进入网易工作。如今自己身患重病，在绩效不差的情况下，却被公司裁员，而且在裁员的过程中遭遇逼迫、算计、监视、陷害、威胁。

15665.jpg

以下为网易声明全文：

说 明

关于近日有网易前同事发布文章，反映其离职前的遭遇一事，网易公司说明如下：

一、今年 3 月底，这位前同事的主管因绩效原因向其提出解除劳动合同，文章展示的“业绩排名”，实际为工作量排名，不完全反映工作质量。经复核，其绩效确不合格。此时，该主管并没有充分尽责地了解其患病情况。

在他申请的 3 个月病假期间，公司按时发放了病假工资，并在今年 9 月 19 日，一次性给予其“N+1”的补偿，但反思我们的沟通和处理过程，相关人员确实存在简单粗暴、不近人情等等诸多不妥行为。

对此，我们向这位前同事和他的家人，以及因此受到影响的同事和公众致歉——对不起，我们做错了。

二、在同事的身体健康面前，网易始终认为，无论能力素质如何、业绩贡献多少，我们帮助同事渡过难关的态度是一贯的。我们为每一位员工在“五险一金”外，购买了额外的商业保险，也减轻了这位前同事在职期间的治疗费用负担。

遗憾的是，这位前同事谢绝了我们在 9 月主动提出“N+1"外的特殊关怀方案： 在“N+1”补偿的基础上，我们将在其离职后的 12 个月内，继续额外每月无条件提供等同于其月基本工资的关怀金。接下来，我们将继续尝试和他进行积极有效的沟通，推进事件妥善处理，也愿意为这位前同事提供一切可行的援助。

三、人才是网易发展的基石，同事的健康、成长、发展，是网易最大的KPI。这次事件是对我们的一次警醒，网易将重新审视自己，除了进一步优化内部人才发展机制、改善员工关怀体系外，还将建立对离职员工的沟通及关怀平台，关注昔日战友的成长，分享公司发展的点滴。

网易公司

2019 年 11 月 25 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

公链 公链开源代码 王峰

蓝港互动王峰：中国公链开源代码贡献量仅为美国三分之一

· 公链 公链开源代码 王峰
谷歌 谷歌员工 谷歌抗议

谷歌员工发起抗议活动：指责公司报复组织工人

· 谷歌 谷歌员工 谷歌抗议
亚马逊 拼多多 电商

亚马逊将在拼多多上开店 提供约1000种海外精选商品

· 亚马逊 拼多多 电商
电信运营商 Tmobile 数据泄露

电信运营商T-mobile公布数据泄露事件，影响超过100万用户

· 电信运营商 Tmobile 数据泄露
双十一 双十一购物 狂躁症

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

· 双十一 双十一购物 狂躁症
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图

OMG！李佳琦要出语音导航了 网友：段子成真！

· 李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
查看更多
﻿

编辑推荐

蓝港互动王峰：中国公链开源代码贡献量仅为美国三分之一

[见闻]· 11月25日

马斯克确认：特斯拉电动皮卡Cybertruck将会有露营版

[外闻]· 11月25日

亚马逊将在拼多多上开店 提供约1000种海外精选商品

[见闻]· 11月25日

苹果明年 iPhone 12 系列或配备 6GB 内存

[见闻]· 11月25日

网易就暴力裁员事件发布道歉声明：将提供一切可行援助

[见闻]· 11月25日

谷歌将于2020年关闭Cloud Print业务 原因不明

[见闻]· 11月25日

苹果 CEO 库克：苹果不会获取用户数据，不拿用户数据赚钱

[见闻]· 11月25日

生鲜电商平台呆萝卜：将恢复办公 正积极筹措资金

[见闻]· 11月25日