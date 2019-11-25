网易就暴力裁员事件发布道歉声明：将提供一切可行援助

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息：今日，针对“网易暴力裁员”一事，网易发布声明回应称，经复核，这位前同事文章展示的“业绩排名”，实际为工作量排名，不完全反映工作质量，其绩效确不合格。

网易方面称，我们在沟通和处理过程中，相关人员确实存在简单粗暴、不近人情等等诸多不妥行为。对此，我们向这位前同事和他的家人，以及因此受到影响的同事和公众致歉——对不起，我们做错了。

最后，网易表示，接下来，我们将继续尝试和他进行积极有效的沟通，推进事件妥善处理，也愿意为这位前同事提供一切可行的援助。

11 月 23 日晚间，一篇名为《网易裁员，让保安把身患绝症的我赶出公司。我在网易亲身经历的噩梦！》的文章在网上传播。该文作者表示，自己是网易的一名游戏策划， 2014 大学毕业后就进入网易工作。如今自己身患重病，在绩效不差的情况下，却被公司裁员，而且在裁员的过程中遭遇逼迫、算计、监视、陷害、威胁。

以下为网易声明全文：

说 明

关于近日有网易前同事发布文章，反映其离职前的遭遇一事，网易公司说明如下：

一、今年 3 月底，这位前同事的主管因绩效原因向其提出解除劳动合同，文章展示的“业绩排名”，实际为工作量排名，不完全反映工作质量。经复核，其绩效确不合格。此时，该主管并没有充分尽责地了解其患病情况。

在他申请的 3 个月病假期间，公司按时发放了病假工资，并在今年 9 月 19 日，一次性给予其“N+1”的补偿，但反思我们的沟通和处理过程，相关人员确实存在简单粗暴、不近人情等等诸多不妥行为。

对此，我们向这位前同事和他的家人，以及因此受到影响的同事和公众致歉——对不起，我们做错了。

二、在同事的身体健康面前，网易始终认为，无论能力素质如何、业绩贡献多少，我们帮助同事渡过难关的态度是一贯的。我们为每一位员工在“五险一金”外，购买了额外的商业保险，也减轻了这位前同事在职期间的治疗费用负担。

遗憾的是，这位前同事谢绝了我们在 9 月主动提出“N+1"外的特殊关怀方案： 在“N+1”补偿的基础上，我们将在其离职后的 12 个月内，继续额外每月无条件提供等同于其月基本工资的关怀金。接下来，我们将继续尝试和他进行积极有效的沟通，推进事件妥善处理，也愿意为这位前同事提供一切可行的援助。

三、人才是网易发展的基石，同事的健康、成长、发展，是网易最大的KPI。这次事件是对我们的一次警醒，网易将重新审视自己，除了进一步优化内部人才发展机制、改善员工关怀体系外，还将建立对离职员工的沟通及关怀平台，关注昔日战友的成长，分享公司发展的点滴。

网易公司

2019 年 11 月 25 日