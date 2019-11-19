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浙商银行“一种区块链密钥管理系统及方法”被授予发明专利

2019-11-19 13:58 稿源：站长之家  0条评论
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专利

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:据中证网报道，日前，浙商银行的“一种区块链密钥管理系统及方法”被国家知识产权局授予发明专利，是为数不多在区块链技术领域具有专利的商业银行之一。目前，该行还有多项区块链相关专利正在实审中。

事实上，浙商银行很早就开始应用区块链技术， 2016 年该行推出基于区块链的移动数字汇票平台，成为业内首家将区块链技术应用于核心业务的银行。

2017 年 8 月，浙商银行联合趣链推出了基于区块链技术的企业“应收款链平台”，浙商银行应用区块链技术，将企业应收账款转化为电子支付结算和融资工具，通过转化核心企业的银行授信帮助供应链上下游中小微企业盘活应收账款，解决民企融资难题。此外，该行还相继建设“财易云”个人理财交易平台、同业资产交易平台等，实现了区块链技术在公司业务、零售业务和金融市场业务的全覆盖。

截止 2018 年 11 月份，浙商银行已开通核心企业应收款链平台 1111 个，辐射客户 4672 户，累计签发区块链应收款 40373 笔，签发金额 902 亿元，服务的客户中民企的数量和融资金额均占绝大部分。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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