朗科U盘20年专利到期：将对公司营业利润产生不利影响

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:昨天，朗科科技(300042.SZ)发布了《关于公司核心基础发明专利权到期的提示性公告》，宣布该公司U盘 20 年专利已经到期。



朗科科技在公告称，公司的核心基础发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号：ZL99117225.6，“ 99 专利”)的申请日期为 1999 年 11 月 14 日。根据《中华人民共和国专利法》第四十二条，“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算”的规定，公司 99 专利的专利权期满终止日为 2019 年 11 月 14 日。

公告表示，公司的专利运营业务对 99 专利形成重大依赖，该专利的到期将对公司今后的营业利润产生一定不利影响。公司目前尚无有效措施从根本上解决该专利到期后对公司经营造成的风险，而且公司的专利主要集中于闪存等传统移动存储领域，而传统移动存储正日益被云存储、移动互联等加速取代，公司的主要专利技术面临被新技术取代的系统性风险。

此外，朗科科技强调99 专利到期后，对公司既有的专利侵权诉讼没有影响，也不影响公司针对99 专利到期前的侵权行为在法定期限内追究法律责任的权利。

对此，不少人认为这家靠受专利费的企业前途堪忧。值得一提的是，该公司曾投资 2 亿元建造了一座“朗科大厦”，该大厦仅今年上半年房租营收就达到1966. 93 万元。对此你是怎么看的呢?