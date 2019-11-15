“扫一扫”分享到微信

见闻

朗科U盘20年专利到期：将对公司营业利润产生不利影响

2019-11-15 15:34 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

专利

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:昨天，朗科科技(300042.SZ)发布了《关于公司核心基础发明专利权到期的提示性公告》，宣布该公司U盘 20 年专利已经到期。

朗科科技在公告称，公司的核心基础发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号：ZL99117225.6，“ 99 专利”)的申请日期为 1999 年 11 月 14 日。根据《中华人民共和国专利法》第四十二条，“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算”的规定，公司 99 专利的专利权期满终止日为 2019 年 11 月 14 日。

公告表示，公司的专利运营业务对 99 专利形成重大依赖，该专利的到期将对公司今后的营业利润产生一定不利影响。公司目前尚无有效措施从根本上解决该专利到期后对公司经营造成的风险，而且公司的专利主要集中于闪存等传统移动存储领域，而传统移动存储正日益被云存储、移动互联等加速取代，公司的主要专利技术面临被新技术取代的系统性风险。

此外，朗科科技强调99 专利到期后，对公司既有的专利侵权诉讼没有影响，也不影响公司针对99 专利到期前的侵权行为在法定期限内追究法律责任的权利。

image.png

对此，不少人认为这家靠受专利费的企业前途堪忧。值得一提的是，该公司曾投资 2 亿元建造了一座“朗科大厦”，该大厦仅今年上半年房租营收就达到1966. 93 万元。对此你是怎么看的呢?

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

雷军 小米 一号多终端 5G

雷军：期待中国移动加快支持「一号多终端」应用

· 雷军 小米 一号多终端
马云 非洲 创业者

马云鼓励非洲创业者：你们就是未来的英雄

· 马云 非洲 创业者
邮政 快递 物流 双十一

国家邮政局：14日投递量达3.45亿件 创行业新高

· 邮政 快递 物流
5giPhone 5G智能手机 三星5G手机

分析：苹果将在2020年取代三星主导5G智能手机销售

· 5giPhone 5G智能手机 三星5G手机
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
iPhone 联通 5G套餐

博主用iPhone办理联通5G套餐称上网快 网友：这是什么神操作

· iPhone 联通 5G套餐
双11 双11攻略 函数

高中生用函数模型做双11攻略 网友：比做攻略更难的是没钱

· 双11 双11攻略 函数
恋爱保险 网络保险 保险赔付

三年前199元买的“恋爱保险” 现在领证可赔一万朵玫瑰花

· 恋爱保险 网络保险 保险赔付
查看更多
﻿

编辑推荐

朗科U盘20年专利到期：将对公司营业利润产生不利影响

[见闻]· 11月15日

马云鼓励非洲创业者：你们就是未来的英雄

[见闻]· 11月15日

国家邮政局：14日投递量达3.45亿件 创行业新高

[见闻]· 11月15日

分析：苹果将在2020年取代三星主导5G智能手机销售

[见闻]· 11月15日

上海崇明首起涉非法出售电子烟犯罪案宣判 两被告被判刑

[见闻]· 11月15日

苹果申请新专利 未来Siri或许能读懂你的表情

[见闻]· 11月15日

北京互金协会回应北京拟取缔所有P2P网贷平台：未收到指示

[见闻]· 11月15日

FF高层变动：新加盟两位高管 开始寻找首席财务官

[见闻]· 11月15日