MIUI 11 第二批稳定版全量推送：已经累计支持包括小米 6、小米 9 在内的 27 款机型

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 8 日消息：今天 MIUI 官方宣布，MIUI 11 第二批稳定版已经全量推送，目前，MIUI 11 稳定版累计支持了 27 款机型。

图片来自 MIUI

第二批 15 款为：小米 9 Pro 5G、小米 MIX 3、小米 6、小米 9、小米 Note3、小米 CC9 美图定制版、小米 CC9、红米 K20 Pro 尊享版、红米 K20 Pro、红米 6 Pro、红米 Noet 7、红米 S2、红米 Note 5A 标准版、红米 Note 5A 高配版、红米 7A。

首批 12 款为：小米 9 SE、小米 MIX 3、小米 MIX 2S、小米 8、小米 8 青春版、小米 8 透明探索版、小米 8 屏幕指纹版、小米 8 SE、小米 Max 3、红米 K20、红米 Note 7 Pro、红米 7。

官方介绍，升级 MIUI11 稳定版有两种方法：一是通过小米官方在线升级（OTA）方法，接收官方升级消息推送，直接点击升级；另外一种方法是前往 MIUI 论坛手动刷机升级。

以下是小米官方梳理的 MIUI 11 最受好评的 7 项功能：

1、息屏显示

MIUI 11 全新万象息屏，从体现光线之美的百变万花筒，到表达数理韵律的波点表盘，原本静止的图案都在息屏上绽放，精致得如同艺术品，除此之外，你更可以自定义文字。值得一提的是，万花筒的每次生成，都由程序动态调整，即便是用同一个图案，也能给你持续惊喜。

2、MIUI 动态自然音效体系

从 MIUI 10 开始重新被设计的自然音效，到 MIUI 11 终于成为一个完整的体系，元素动态闹铃，一周七天不同元素，宿鸟流莺通知音，让通知变成虫鸣鸟唱。

3、MIUI 动态字体系统

全球首家动态字体系统。文字粗细无级调节，每个人都可以找到合适的字重。智能加粗还会根据内容层级和重要性予以文字不同程度加粗。

4、亲情守护和儿童空间

MIUI 11 全新推出的儿童空间，提供优质的早教内容，致力于为孩子创造一个充满乐趣的世界。有了儿童空间，孩子可以无拘无束地使用小米手机。

5、全能投屏

专业文档投屏，手机就是你的翻页器、提词器和激光笔，是你职场的贴身利器。忘掉各种转接头，MIUI 全能投屏支持超过 300 款电视，文档、视频、游戏、应用，均可轻松投屏。

6、Mi Go 智能出行

你的贴心出行助手，从机票、火车票出票开始，MIUI 就为你关注全程所需：了解当地天气、查看目的地攻略、境外流量购买、汇率查询、联系当地使领馆等，堪称一站式服务。

7、小米主题全面免费

MIUI 开创了手机个性主题时代，如今又开启手机主题全免费时代。全免后，MIUI 将通过广告分成回馈开发者，仍将推出更多优质主题。初心不改、品质不变。