36氪更新IPO招股书 将发行价区间定为14.5至17.5美元

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息：今日， 36 氪向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(首次公开发行)招股书，将IPO发行价区间设定在每股美国存托股票14. 5 美元到17. 5 美元之间，拟发售 360 万股美国存托股票(ADS)，每股美国存托股票代表 36 氪的 25 股A类普通股。

据悉，按IPO发行价区间的上限计算， 36 氪将通过此次IPO交易筹集最多 7245 万美元资金。 36 氪将在纳斯达克全球精选市场挂牌，股票代码为“KRKR”。

据招股书显示，瑞士信贷集团、中金公司为、AMTD Global Markets、Needham & Company， LLC和老虎证券(新西兰)公司将担任此次IPO交易的承销商。

据 36 氪此前发布的招股书显示， 36 氪2018 年营收为人民币2. 991 亿元(约合 4360 万美元)，与 2017 年的人民币1. 205 亿元相比增长148.2%。2018 年的净利润为人民币 4050 万元(约合 590 万美元)，与 2017 年的人民币 790 万元相比增长411.4%;