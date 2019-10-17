携号转网最新时间表发布 11月30日前在全国范围正式提供服务

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:近日，工信部透露，今年 11 月 30 日之前，三大电信运营商将在全国范围内提供携号转网服务。

据悉，携号转网工作推进将分为三个阶段： 9 月 20 日前，天津市、海南省、江西省、湖北省、云南省 5 个试点省(市)完成试验，正式提供服务; 11 月 10 日至 25 日，其他 26 个省(自治区、直辖市)“携号转网”服务上线试运行; 11 月 30 日前，全国范围内正式提供服务。

以湖北、天津、海南、江西、云南为例，具体操作步骤为：

①编辑短信“CXXZ#姓名#证件号码”至当前运营商(移动10086，电信10001，联通10010)，看是否符合携转条件;

②编辑“SQXZ#姓名#证件号码”至当前运营商，获取携转授权码;

③带授权码和身份证到转入运营商营业厅办理。

此外，携号转网，号码应同时满足下列条件：

①已在携出方办理真实身份信息登记。

②处于正常使用状态(非挂失、停机等) ;

③与携出方结清该号码的已出账电信费用;如有未出账的电信费用(如国际漫游费用电等)，与携出方已约定缴费时间和方式;

④与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网期限限制;

⑤入网已满 120 日(自然日)



