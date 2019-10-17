“扫一扫”分享到微信

见闻

携号转网最新时间表发布 11月30日前在全国范围正式提供服务

2019-10-17 16:42 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

运营商、移动、联通、电信

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:近日，工信部透露，今年 11 月 30 日之前，三大电信运营商将在全国范围内提供携号转网服务。

据悉，携号转网工作推进将分为三个阶段： 9 月 20 日前，天津市、海南省、江西省、湖北省、云南省 5 个试点省(市)完成试验，正式提供服务; 11 月 10 日至 25 日，其他 26 个省(自治区、直辖市)“携号转网”服务上线试运行; 11 月 30 日前，全国范围内正式提供服务。

以湖北、天津、海南、江西、云南为例，具体操作步骤为：

①编辑短信“CXXZ#姓名#证件号码”至当前运营商(移动10086，电信10001，联通10010)，看是否符合携转条件;

②编辑“SQXZ#姓名#证件号码”至当前运营商，获取携转授权码;

③带授权码和身份证到转入运营商营业厅办理。

此外，携号转网，号码应同时满足下列条件：

①已在携出方办理真实身份信息登记。

②处于正常使用状态(非挂失、停机等) ;

③与携出方结清该号码的已出账电信费用;如有未出账的电信费用(如国际漫游费用电等)，与携出方已约定缴费时间和方式;

④与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网期限限制;

⑤入网已满 120 日(自然日)

624c6377gy1g81998ega5j20go0iltbj.jpg


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

委内瑞拉 石油币 加密货币

委内瑞拉总统：将向全国发放价值360万美元的石油币

· 委内瑞拉 石油币 加密货币
阿里 环球影城 刷脸乐园 人脸识别

阿里与北京环球影城达成合作 未来将实现一脸游

· 阿里 环球影城 刷脸乐园
暗网 视频 比特币

全球最大儿童非法视频暗网捣毁 337人被捕

· 暗网 视频 比特币
扫黄打非 快看漫画 漫画

北京扫黄打非查处一批净网案件：快看漫画网被罚款30000元

· 扫黄打非 快看漫画 漫画
天猫双11 光棍节入选世界50大奇迹 光棍节

光棍节入选世界50大奇迹 网友：参加双11不小心影响了全人类

· 天猫双11 光棍节入选世界50大奇迹 光棍节
电商平台 社交 单身

电商平台花1元就能买对象 网友：免费的不香嘛

· 电商平台 社交 单身
王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评

王思聪实名给日料店怒打一星 花一万五为成都吃货“排雷 ”

· 王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评
90后 遗嘱 虚拟账号

第一批90后已经开始立遗嘱了！游戏账号支付宝等都可写进去

· 90后 遗嘱 虚拟账号
电商平台 代相亲

电商平台长假代相亲服务火爆 2小时600元，需排队预约

· 电商平台 代相亲
海底捞 海底捞优惠 海底捞火锅

海底捞取消大学生69折 网友：幸好不是大学生很多年

· 海底捞 海底捞优惠 海底捞火锅
查看更多
﻿

编辑推荐

比尔盖茨谈投资人造肉目的：不仅健康 还能减少碳排放

[动态]· 10月17日

广州计划年内建成2万座5G基站 实现重点区域5G信号覆盖

[见闻]· 10月17日

蜂群文化回应刷屏文章：不实言论 并未承诺保证转化率问题

[见闻]· 10月17日

福布斯中国发布30岁以下精英榜单:PDD、喻文波上榜

[见闻]· 10月17日

董明珠造5G公交车：车长18米 可连接5G Wi-Fi

[见闻]· 10月17日

乔布斯特别版 iPhone 11 Pro / Max 公布： 售价约 4.4 万元

[数码日爆]· 10月17日

携号转网最新时间表发布 11月30日前在全国范围正式上线

[见闻]· 10月17日

刷脸入园！全球首个刷脸乐园有望落户北京

[见闻]· 10月17日