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见闻

红米数字系列 Redmi 8 / 8A 正式发布：全系 5000mAh + 18W 快充，699 元起

2019-10-14 15:13 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10 月 14 日消息：今天下午，Redmi 正式发布数字系列 8 和 8A 手机。

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图片来自 Redmi

其中红米 8A 配备 6.22 英寸水滴屏，使用康宁第五代大猩猩保护玻璃，搭载骁龙 439 处理器，后置 1200 万像素摄像头，前置 800 万像素摄像头，支持人脸解锁，不支持指纹解锁。

红米 8 配备 6.22 英寸 1520×720 分辨率水滴屏，使用康宁第五代大猩猩保护玻璃，搭载骁龙 439 处理器，后置 1200 万像素+200 万像素双摄，前置 800 万像素摄像头，支持人脸解锁，支持后置指纹解锁，支持红外遥控，保留 3.5mm 耳机孔。

此外，Redmi 8 系列均配备 Type-C 接口，内置 5000mAh 电池，并且全系列支持 18w 快充。另外，MIUI 也进行了超级省电优化，待机时间可达 31 天。

价格方面，红米 8A 3GB+32GB 售价 699 元，4GB+64GB 售价 799 元；红米 8 3GB+32GB 售价 799 元，4GB+64GB 售价 899 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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