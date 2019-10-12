扎心！iOS 13.2 Beta 2使得部分iPad Pro变“砖”

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息:日前，苹果正式推送了iOS 13.2 beta2 系统，并修复了一些Bug提升系统的稳定性。而据macrumors报道，有用户反馈其 2018 款iPad Pro在未能正确安装iOS 13.2 beta2 版本，最终导致设备出现问题变砖，并需要进行DFU手动恢复。



当前，已有部分收影响的iPad Pro‌用户抱怨这一问题，更让人心塞的是，在某些情况下，即使从DFU模式还原也失败了。MacRumors论坛上有用户反馈称：

“我的iPad Pro‌11 在更新iOS 13.2 beta2 的时候失败了。如果您的iPad Pro在更新iOS 13.2 beta2 时失败，您可以尝试将其置于DFU模式(按增大音量，减小音量，然后按住电源 5 秒钟左右)，再通过线缆连接到装有iTunes的电脑恢复。”

不幸的是该网友称，其尝试执行此操作时出错，最终只能联系苹果官方解决这一问题。

苹果方面似乎已停止了对iPad Pro设备的iOS 13.2 beta2 更新推送。现在如有iPad Pro用户试图安装该版本更新时会收到一条错误消息，指出该更新由于缺少互联网连接而无法通过验证)。据报道，苹果接下来会开发一个更安全的新版本。建议‌iPad Pro‌用户不要尝试安装iOS 13.2 beta 2。