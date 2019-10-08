央视体育再发声明：立即暂停NBA季前赛转播安排

站长之家(ChinaZ.com) 10月8日 消息:今日下午，央视新闻再次发布声明称，已注意到NBA总裁亚当·肖华回应休斯敦火箭队总经理莫雷发表涉港不当言论一事。对亚当•肖华声称支持莫雷自由表达权利的说辞，我们予以强烈不满和反对。为此，中央广播电视总台央视体育频道决定，立即暂停NBA季前赛(中国赛)目前的转播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。

10 月 6 日，因NBA休斯顿火箭队总经理达雷尔·莫雷发布涉港不当言论，中国篮协、央视体育频道、浦发银行、李宁、你我贷等机构表示暂停与休斯敦火箭俱乐部的合作与交流，腾讯体育公开发声，将暂停火箭队的比赛直播与资讯报道。随后，淘宝、京东、苏宁等国内主流电商平台已陆续下架火箭队相关商品。

以下为央视声明全文：

中央广播电视总台央视体育频道声明

我们注意到正在日本参加活动的NBA总裁亚当·肖华回应休斯敦火箭队总经理莫雷发表涉港不当言论一事。对亚当•肖华声称支持莫雷自由表达权利的说辞，我们予以强烈不满和反对。我们认为，任何挑战国家主权和社会稳定的言论，不属于言论自由的范畴。

为此，中央广播电视总台央视体育频道决定，立即暂停NBA季前赛(中国赛)目前的转播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。