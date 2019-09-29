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见闻

传音控股回应被华为起诉：索赔金额为2000万 还未收到法院文件

2019-09-29 16:18 稿源：站长之家  0条评论
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华为 logo 1_副本

站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息:据澎湃新闻报道，今日，传音控股董秘室相关工作人员证实，公司确实遭到了华为的起诉，理由是华为称传音侵犯了著作权，华为索赔的金额为 2000 万，“我们看到媒体报道说立案了，但我们目前还没有收到法院的正式文件。”

此前，据深圳中级人民法院受理案件通知书显示： 9 月 23 日，华为诉深圳传音控股股份有限公司、深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯科拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司著作权权属、侵权纠纷一案已经立案。

针对此事，华为方面表示，暂不回应此事。

据传音此前发布的招股书显示，传音及其子公司已取得国家知识产权局在中国境内拥有的专利共计 630 项，其中发明专利 97 项，实用新型专利 385 项，外观设计专利 148 项。传音控股 2006 年 7 月成立于香港，是一家专业从事移动通信产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业。2010年，传音控股在非洲国家品牌地位已位列三甲。传音控股有“非洲手机之王”的称号， 2017 年，公司销售额达 200 亿元，手机出口量1. 29 亿部，排名全国第一，其于非洲市场份额达到45.9%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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