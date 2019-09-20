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工信部：手机流量资费5年来降幅超9成 宽带平均下载速率提升近7倍

2019-09-20 16:07 稿源：站长之家  0条评论
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运营商、移动、联通、电信

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息:在今日的国新办发布会上，工信部部长苗圩表示，新中国成立 70 周年来，移动通信方面努力解决了覆盖少、速度慢、资费贵三大难题。 2014 年以来，固定和移动宽带平均下载速率提升近 7 倍，与 5 年前相比，固定网络和手机上网流量资费水平降幅都超过了90%。

7 月 26 日，三大运营商公布提速降费成绩单，自 2015 年以来，中国移动累计让利 2026 亿元，其中手机上网流量单价下降91.5%;中国联通移动网络流量平均资费下降90%以上;中国电信流量平均单价下降93%，至0. 008 元/MB。

今年 5 月，工信部信息通信发展司司长闻库表示，今年“提速降费”还要做三方面工作，中小企业宽带平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%以上。数据显示， 2014 年到 2018 年提速降费行动已经给消费者让利 2600 亿元，手机、固定宽带平均下载速率提升了 6 倍以上，费用降低平均超过了90%，移动用户户均流量7.2GB，是全球平均水平的1. 2 倍。2018 年，固定网络每兆月均资费为0. 3 元，比 2014 下降95%，手机上网流量平均每G为8. 5 元，比 2014 年下降94%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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