印度男子竟杀害自己的父亲，只因阻止他玩《绝地求生》

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:据The News Minute报道，印度一 21 岁男子被指控谋杀自己的父亲，只因为禁止他玩《绝地求生(PUBG)》。



报道称， 21 岁的大学生Raghuveer Kammaar沉迷于玩手机游戏《PUBG》。上周日晚上，该男子向他的父亲(Shankrappa Kammaar)要钱给游戏充值，不过遭到了拒绝。周一凌晨，印度警方接到报警电话称，Raghuveer 杀害在自己的父亲。

调查该案件的警察Katki称，Shankrappa 在警察局工作，几个月以来，他一直试图让儿子远离PUBG。不过，Raghuveer并不听他的话，甚至辍学了。父子两还因为儿子沉迷游戏的问题打过架。据称上周日晚上Shankrappa没收了儿子的手机，并拒绝给钱。最终，Raghuveer趁家人都睡觉的时候杀死了自己的父亲，并拿走了手机。

本周一下午，印度警方捕获了Raghuveer ，并承认自己的罪行。不得不说，为了玩游戏作出这样极端的举动实在太可怕了。