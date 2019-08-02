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这套太阳能设施不仅能发电 还可以将盐水变成新鲜的饮用水

2019-08-02 15:50 稿源：站长之家  0条评论
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珊瑚 仙本那 海底_副本

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:尽管地区表面大部分是被水覆盖着，但可以饮用的水资源越来越紧缺。如果能低成本的将海水转化成可饮用的水，那么将可以解决很多人的饮水问题。这也正是非营利组织GivePower正在做的事情。

GivePower推出的海水淡化厂可以有效利用太阳能独立发电，也可以把盐水变成新鲜的饮用水。目前，GivePower正在肯尼亚的沿海地区Kiunga推出该系统，预计该系统每天产生的水量将足以维持25， 000 人的日常生活。

businessinsider介绍，该系统将能够每天产生75， 000 升新鲜饮用水，该公司希望最终扩大该系统应用，并在世界其他地方部署类似的设施。

GivePower主要致力于建设太阳能系统，为发展中国家提供电力。GivePower网站称，该公司已在 17 个国家的 2650 多个地点安装了太阳能电网，主要是学校、诊所和村庄。

作为GivePower的第一个项目，肯尼亚Kiunga设施建设共花费了 50 万美元。该组织希望每年从该系统中获得 10 万美元，并将其用于资助其他地方的设施建设。在未来，GivePower推出的这个系统可能有助于解决世界迫在眉睫的水危机。

新鲜的饮用水可能是我们许多人想当然的事情，但是多亏了像“给予力量”这样的组织和比尔·盖茨这样的慈善家的努力，他们帮助建立了一个将人类排泄物转化为水的系统，希望它能解决世界上一些地方面临的饮用水危机。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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