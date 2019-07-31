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晋江文学城“修文收费”功能下线 修改文章限制已取消

2019-07-31 16:14 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

网络文学

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:据红星新闻报道，今日，晋江文学城发布系统信息称，已于2019.07. 30 把修改章节需要月石的功能下线，修改文章的限制已经取消。不过由于每次修改都要重新被审核，新提交的审核请求会自动排在审核队列的最后方，可能影响正常显示。由于待审核文本数量巨大，过审可能会比较慢，请耐心等待。

QQ截图20190731161242.jpg

此前，针对“修文收费”一事，晋江文学曾发布《关于临时限制修文次数的说明》回应称， 15 天整改结束，目前网站有 400 多万篇文章，全部需要重审。在这个特别的时间段，频繁改文，会给审核工作带来严重的压力。我们希望通过一定的限制措施，让作者减少或合并一些不必要的修文次数，来保障审核的畅通。此外，晋江文学会陆续开发一些挣月石的途径，让的确需要修文的人，有月石可用。

7 月 29 日，有晋江文学作者反映称，修改自己的文章需要付费，提示显示“为降低文章反复修改保存，提高审核效率，修改章节，第一次需扣除 100 月石，第二次 200 月石，第三次及以后 10 点晋江币。”


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