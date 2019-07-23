百度回应“更换智能汽车业务”；雷军赠予每位小米员工1000股股票；《街舞2》回应侵权

百度回应“更换智能汽车业务”：高速自动驾驶和自主泊车都在稳步发展

昨日，有媒体报道称，百度智能汽车事业部(L3)部门在近期更换业务方向，从聚焦高速场景转向自主泊车。知情人士透露，此前百度L3 事业部聚焦的方向是高速场景，即在高速公路上的辅助自动驾驶方案，内部完全对标特斯拉的自动驾驶辅助系统。但在今年上半年开始暂停高速业务，转向自主泊车。

针对此事，百度方面回应称，智能汽车业务中高速自动驾驶、自主泊车等板块都在按照既有战略稳步发展中;目前，广汽、长城、威马等众多车企都是百度的合作伙伴;自主泊车方面，百度也刚刚宣布与威马等合作伙伴即将实现量产落地。

雷军将赠予每位小米员工 1000 股股票

昨日晚间，雷军发布内部信称将赠予每位小米员工 1000 股小米集团股票。雷军表示：“其中， 500 股是给我们每一个人的全球 500 强成就纪念，另外 500 股，是我们给每位同事和伙伴的家人的纪念品。”

昨日早些时候，美国《财富》杂志发布 2019 年世界 500 强排行榜。其中，珠海格力电器股份有限公司(第 414 位)和小米集团(第 468 位)均为首次上榜。而成立 9 年的小米则是 2019 年世界 500 强中最年轻的公司。

《街舞2》回应侵权：将理性友好解决

昨日，VFine Music发表公告称优酷《这就是街舞》侵犯旗下音乐人作品版权。VFine Music认为，此举侵犯了原作者的复制权和信息网络传播权。将采取进一步法律行动，以维护合法权益。

针对此事，《街舞2》节目组表示，其今天中午获悉VFine Music关于节目中舞蹈配乐的版权问题，深感歉意，已第一时间积极主动联系了对方，争取理性友好协商解决。同时，《街舞2》节目组表示，一贯尊重知识产权，深知版权对音乐产业发展的重要性，将切实保护好版权人的合法利益。