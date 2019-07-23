“扫一扫”分享到微信

见闻

百度回应“更换智能汽车业务”；雷军赠予每位小米员工1000股股票；《街舞2》回应侵权

2019-07-23 07:58 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

百度回应“更换智能汽车业务”：高速自动驾驶和自主泊车都在稳步发展

昨日，有媒体报道称，百度智能汽车事业部(L3)部门在近期更换业务方向，从聚焦高速场景转向自主泊车。知情人士透露，此前百度L3 事业部聚焦的方向是高速场景，即在高速公路上的辅助自动驾驶方案，内部完全对标特斯拉的自动驾驶辅助系统。但在今年上半年开始暂停高速业务，转向自主泊车。

针对此事，百度方面回应称，智能汽车业务中高速自动驾驶、自主泊车等板块都在按照既有战略稳步发展中;目前，广汽、长城、威马等众多车企都是百度的合作伙伴;自主泊车方面，百度也刚刚宣布与威马等合作伙伴即将实现量产落地。

百度、熊掌号 (1)

雷军将赠予每位小米员工 1000 股股票

昨日晚间，雷军发布内部信称将赠予每位小米员工 1000 股小米集团股票。雷军表示：“其中， 500 股是给我们每一个人的全球 500 强成就纪念，另外 500 股，是我们给每位同事和伙伴的家人的纪念品。”

昨日早些时候，美国《财富》杂志发布  2019 年世界 500 强排行榜。其中，珠海格力电器股份有限公司(第 414 位)和小米集团(第 468 位)均为首次上榜。而成立 9 年的小米则是 2019 年世界 500 强中最年轻的公司。

小米

《街舞2》回应侵权：将理性友好解决

昨日，VFine Music发表公告称优酷《这就是街舞》侵犯旗下音乐人作品版权。VFine Music认为，此举侵犯了原作者的复制权和信息网络传播权。将采取进一步法律行动，以维护合法权益。

针对此事，《街舞2》节目组表示，其今天中午获悉VFine Music关于节目中舞蹈配乐的版权问题，深感歉意，已第一时间积极主动联系了对方，争取理性友好协商解决。同时，《街舞2》节目组表示，一贯尊重知识产权，深知版权对音乐产业发展的重要性，将切实保护好版权人的合法利益。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

街舞2侵权 音乐版权

《街舞2》节目组回应侵权：深感歉意 已联系对方

· 街舞2侵权 音乐版权
世界500强 雷军 小米

小米首进世界500强 雷军向员工发1000股小米股票庆祝

· 世界500强 雷军 小米
三星币 三星区块链 三星加密货币

鸡贼！韩国居民试图利用三星区块链名气 欲抢注“三星币”商标

· 三星币 三星区块链 三星加密货币
.eu 域名注册 .eu注册

欧委会：英国居住的欧盟公民仍可在退欧完成后持有 .eu 域名

· .eu 域名注册 .eu注册
阿里巴巴 马云 马云给员工发戒指

酸了！马云给员工发戒指：共2198枚，分玫瑰金和白金两款

· 阿里巴巴 马云 马云给员工发戒指
马斯克 特斯拉 自动驾驶 电动汽车

马斯克评特斯拉竞争对手：他们的车都没有灵魂

· 马斯克 特斯拉 自动驾驶
马云 马云重回母校谈教育 阿里巴巴 马云乡村人才计划

马云重回母校谈教育 被数十位年轻人索抱

· 马云 马云重回母校谈教育 阿里巴巴
刷脸分类垃圾桶 垃圾分类 积分

北京刷脸分类垃圾桶走红 刷脸积分可兑换鸡蛋

· 刷脸分类垃圾桶 垃圾分类 积分
互联网公司 下沉市场 广告 互联网公司土味刷墙广告

互联网公司土味刷墙广告攻占农村 有人靠刷墙日赚千元

· 互联网公司 下沉市场 广告
垃圾分类 垃圾分类检查员 智能手机

心动了！垃圾分类检查员月入上万 会使用智能手机即可

· 垃圾分类 垃圾分类检查员 智能手机
查看更多
﻿

编辑推荐

因“明星势力榜”投诉问题 新浪微博被约谈

[见闻]· 07月23日

因突发肾结石正接受治疗 孙宇晨宣布取消巴菲特午餐

[见闻]· 07月23日

科创板首日成交额达485亿元 沪指失守2900点

[数说]· 07月22日

小米首进世界500强 雷军向员工发1000股小米股票庆祝

[见闻]· 07月22日

鸡贼！韩国居民利用三星区块链名气 抢注“三星币”商标

[见闻]· 07月22日

中国电信公布6月份运营数据：净增4G用户262万

[动态]· 07月22日

欧委会：英国居住的欧盟公民仍可在退欧完成后持有 .eu 域名

[见闻]· 07月22日

VFine Music：优酷《这就是街舞》侵犯旗下音乐人版权

[产权]· 07月22日