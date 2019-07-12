华为：30年和运营商共建1500多张网络 从未引发重大安全问题

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:今日，华为发布了《2018可持续发展报告》，华为在报告中表示，过去三十年，华为和运营商一起建设了 1500 多张 网络，在 170 多个国家和地区，为 30 多亿人提供了网络 服务。华为客户可以证明华为产品从未引发重大安全问题，华为将努力与客户一起继续保持这一良好记录。华为作为全球化的企业，深刻理解并遵从全球的法律法 规，以法律遵从的确定性应对国际政治不确定性。

华为声明，迄今为止，华为没有任何法定义务在华为设备中或者允许他人在华为设备中安装“后门”，也没有任何法定义务为任何人收集情报信息。未来我们也 会严格按照法律赋予的权利和程序来处理这样的诉求， 我们以客户为中心，并致力于保护客户或者用户的合法 权益不会受到侵害。

此外，华为表示，在全球化的时代，任何ICT设备商都依赖全球供 应链，未来数字基础设施一定是多厂家融合、多厂家 合作的产物。从安全的角度看，我们要摒弃封闭狭隘 的网络安全观，积极沟通，增强透明度，面向全球开 放合作，让网络安全与用户隐私保护真正为全球产业 的数字化转型保驾护航。网络安全与用户隐私保护是 华为迎接云时代和移动时代新挑战的自身需求，是我 们面向未来生存的基础。华为将与客户和用户共同合 作，在网络安全与用户隐私保护方面共建能力、共享 价值。