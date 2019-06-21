雷军公布小米手机产品线布局：分小米和Redmi两条

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日 消息:今日，小米创始人兼CEO雷军在微博表示，小米手机产品线已完成初步梳理，分小米和Redmi两条线。小米将探索黑科技，走中高端路线，专注新零售市场，包括小米数字系列、小米MIX系列和新系列CC。Redmi将专注电商市场，走高品质极致性价比路线，包括Redmi 7A，Redmi 7，Note 7，Note 7 Pro，K20/K20 Pro等六款产品。

同在今日，小米创办人、董事长兼CEO雷军通过微博宣布，小米手机新系列“小米CC”出道。据悉，小米CC系列是小米和美图AI美学实验室出品、代号“小仙女”的女性专属定制手机。

雷军表示，小米CC是属于全球年轻人的潮流手机，小米CC的产品团队是一群Chic & Cool的 90 后。据悉，小米CC的硬件将引入“小米x美图AI美学实验室”的高级美学理念，将先进的相机硬件和美颜科技深度结合，打造前后Camera & Camera的“双C位”拍照体验。

2018 年 11 月 19 日，美图公司与小米集团宣布达成战略合作伙伴关系，根据合作内容，美图将旗下美图手机的品牌、影像技术和二级域名，在全球范围内独家授权给小米集团。授权之后的美图手机将由小米负责研发、生产、销售和推广;而美图公司将持续提供影像技术与美颜算法的共同支持。

3 月 20 日，美图发布了最新财报，美图公司创始人兼首席执行官吴欣鸿宣布，与小米合作的第一个项目已经开始，双方首个合作项目预计会在年中6- 7 月左右公布。

6 月 17 日，小米联合创始人、小米总裁林斌宣布小米成立美图AI美学试验室，美图CEO吴欣鸿也同时加入到美图AI美学试验室中。

6 月 19 日，小米手机宣布，在小米美图共建的Al美学实验室中，即将诞生一款女性专属的定制手机，代号为“小仙女”。小米手机称，将带来更好用、更强大的美颜拍照新科技。