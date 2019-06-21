“扫一扫”分享到微信

见闻

雷军公布小米手机产品线布局：分小米和Redmi两条

2019-06-21 16:23 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日 消息:今日，小米创始人兼CEO雷军在微博表示，小米手机产品线已完成初步梳理，分小米和Redmi两条线。小米将探索黑科技，走中高端路线，专注新零售市场，包括小米数字系列、小米MIX系列和新系列CC。Redmi将专注电商市场，走高品质极致性价比路线，包括Redmi 7A，Redmi 7，Note 7，Note 7 Pro，K20/K20 Pro等六款产品。

QQ截图20190621161720.jpg

同在今日，小米创办人、董事长兼CEO雷军通过微博宣布，小米手机新系列“小米CC”出道。据悉，小米CC系列是小米和美图AI美学实验室出品、代号“小仙女”的女性专属定制手机。

雷军表示，小米CC是属于全球年轻人的潮流手机，小米CC的产品团队是一群Chic & Cool的 90 后。据悉，小米CC的硬件将引入“小米x美图AI美学实验室”的高级美学理念，将先进的相机硬件和美颜科技深度结合，打造前后Camera & Camera的“双C位”拍照体验。

2018 年 11 月 19 日，美图公司与小米集团宣布达成战略合作伙伴关系，根据合作内容，美图将旗下美图手机的品牌、影像技术和二级域名，在全球范围内独家授权给小米集团。授权之后的美图手机将由小米负责研发、生产、销售和推广;而美图公司将持续提供影像技术与美颜算法的共同支持。

3 月 20 日，美图发布了最新财报，美图公司创始人兼首席执行官吴欣鸿宣布，与小米合作的第一个项目已经开始，双方首个合作项目预计会在年中6- 7 月左右公布。

6 月 17 日，小米联合创始人、小米总裁林斌宣布小米成立美图AI美学试验室，美图CEO吴欣鸿也同时加入到美图AI美学试验室中。

6 月 19 日，小米手机宣布，在小米美图共建的Al美学实验室中，即将诞生一款女性专属的定制手机，代号为“小仙女”。小米手机称，将带来更好用、更强大的美颜拍照新科技。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

华为nova5售价 华为nova5Pro售价

价格公布：华为nova 5售价2799元 华为nova 5Pro售价2999元起

· 华为nova5售价 华为nova5Pro售价
华为平板M6 麒麟980

华为平板M6系列发布：搭载麒麟980，支持18W快充

· 华为平板M6 麒麟980
戴尔 戴尔电脑 程序漏洞

赶紧更新！戴尔出现程序漏洞，数百万台电脑面临风险

· 戴尔 戴尔电脑 程序漏洞
华为nova5i 华为

华为nova 5i发布：前置2400万微塑美拍，搭载麒麟710处理器

· 华为nova5i 华为
闲鱼 欠条 二手平台

闲鱼现26万天价欠条 主人：讨债不便，欠条“打折”卖

· 闲鱼 欠条 二手平台
AI 人工智能 婚恋网站 相亲网站

日本通过AI匹配提高结婚率 网友：不就是相亲网站吗？

· AI 人工智能 婚恋网站
游戏主播 游戏主播调侃地震被封号 斗鱼 虎牙 直播

游戏主播调侃地震被封号 网友：建议永久封杀

· 游戏主播 游戏主播调侃地震被封号 斗鱼
高德地图 高德离线语音 罗永浩 林志玲

林志玲宣布结婚后，网友默默把高德离线语音设置成了罗永浩

· 高德地图 高德离线语音 罗永浩
NASA 太空旅游 太空旅游船票4亿

NASA：太空旅游船票4亿元一张 2020年首发

· NASA 太空旅游 太空旅游船票4亿
共享单车 共享单车行程显示骑到非洲

共享单车行程显示骑到非洲 网友：一个有灵魂的单车啊！

· 共享单车 共享单车行程显示骑到非洲
查看更多
﻿

编辑推荐

赶紧更新！戴尔出现程序漏洞，数百万台电脑面临风险

[见闻]· 06月21日

华为nova5系列正式发布：屏内指纹+3200万像素自拍

[见闻]· 06月21日

尴尬！Facebook加密项目在韩国的商标权早已被LG注册

[见闻]· 06月21日

华为麒麟810芯片发布 AI跑分超过3.2万分

[见闻]· 06月21日

郭台铭卸任富士康母公司鸿海董事长 刘扬伟接任

[见闻]· 06月21日

中国铁塔：今年前五个月已承接运营商5G建设需求5.5万个

[动态]· 06月21日

最新移动支付市场份额出炉 支付宝继续稳居第一

[数说]· 06月21日

高德顺风车已经在广东、武汉两地开启小规模测试

[见闻]· 06月21日