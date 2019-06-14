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乐视网董事、总经理、财务总监张巍宣布辞职

2019-06-14 17:08 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息：今日，乐视网发布公告称，收到董事、总经理、财务总监张巍先生辞职报告。张巍先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、审计委员会委员、总经理职务、财务总监职务。截止本公告发出日，张巍先生未持有乐视网股份。

此外，乐视网还表示，张巍先生原定任期至 2021 年 10 月 14 日，张巍先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此，其董事辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。

资料显示，张巍，男， 1976 年出生，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。 2015 年毕业于中央财经大学会计学院，取得管理学博士学位。曾任瑞华会计师事务所合伙人，技术委员会委员;乐视网高级管理人员、财务总监;现任乐视网总经理。

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以下为乐视网公告全文：

乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”或“乐视网”)董事会于 2019 年 6 月 14 日收到董事、总经理、财务总监张巍先生辞职报告。张巍先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、审计委员会委员、总经理职务、财务总监职务;公司董事会充分尊重张巍先生的个人意愿，接受其辞职申请，在未正式聘任新总经理、财务总监期间，由董事长刘延峰先生代为履行总经理、财务总监职责。

截止本公告发出日，张巍先生未持有乐视网股份。

张巍先生原定任期至 2021 年 10 月 14 日，张巍先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此，其董事辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，张巍先生将按照有关规定继续履行董事职责，不会影响公司经营管理工作的正常推进。

特此公告。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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