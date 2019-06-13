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暴风回应员工讨薪：暴风集团仅为暴风TV股东，不参与公司运营

2019-06-13 15:57 稿源：站长之家  0条评论
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暴风影音 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日 消息:近日，暴风TV多名员工赴总部讨薪事件引发网友关注。今天，暴风集团就“暴风TV多名员工赴总部讨薪高额亏损或影响集团经营”一事发布声明，称暴风和暴风TV是完全不同的法律主体。暴风集团仅为暴风TV股东，并不参与公司运营。

6 月 10 日，有媒体报道称暴风TV的 9 名外地员工来到北京暴风集团总部，就“涉及 400 多名员工的拖欠半年工资”等事宜索要说法。讨薪现场，多位员工表示，暴风TV已于早些时候解散。

对此，暴风集团否认了“暴风TV解散”的说法，称只是因为战略调整做了相应的架构调整和办公室搬迁。

以下是暴风集团声明原文：

6 月 10 日，几位暴风TV的外地员工来到北京暴风集团总部以拉横幅、闹事等形式试图解决其与暴风TV之间的债务纠纷。暴风集团得知信息后，第一时间安排高管与对方协商，目前事情已经妥善处理。

相关事宜说明：

1、 暴风集团和暴风TV(暴风智能)是两家独立运营的企业，各自拥有独立的业务，独立的法人，是完全不同的法律主体。暴风集团仅为暴风TV(暴风智能)的股东，并不参与公司运营。

暴风TV(暴风智能)并未解散，只是因为战略调整做了相应的架构调整和办公室搬迁。作为公司股东，暴风集团已经督促暴风TV(暴风智能)积极面对、解决离职人员的相关问题。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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