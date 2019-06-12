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黑客盯上谷歌Gmail和谷歌日历15亿用户 你该如何避免？

2019-06-12 15:47 稿源：站长之家  0条评论
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谷歌a (1)

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:谷歌 15 亿Gmail和日历用户可能需要采取一些措施来保护自己避免受黑客的恶意攻击。

inc消息，目前，已经有 15 亿人使用谷歌Gmail和日历服务，而一名安全研究员称，这些用户现在都有可能成为新骗局受害者。

本周一，卡巴斯基在一份声明中表示，经过多谷歌日历和Gmail的分析，发现有用户收到了未经请求的通知，其中包括一个网络钓鱼网址的链接。点击该链接后就会跳转到一个恶意网站，如果受害者将信用卡凭证输入该网站，这些凭证信息可能会被窃取。

卡巴斯基表示，问题集中在谷歌日历和Gmail中的一项功能上，该功能允许黑客创建日历事件，然后让用户自动接收相关通知。比较奇怪的是，黑客并不是采取比较传统的电子邮件形式发送钓鱼链接。

卡巴斯基的安全研究员 Maria Vergelis表示：日历骗局是一个非常有效的方式，因为大多数人已经习惯了电子邮件或信息应用程序接收垃圾邮件。而日历APP通常是用来组织管理信息，而不是接收传递信息。

在大多数情况下，点击链接的用户如果在页面中输入他们的支付信息，就有机会赢得“奖品”。当然，唯一的“奖励”就是信用卡号码被盗。

面对这样的骗局，我们该怎么做才能回避呢?

首先，不要随意点击日历中不知名的聚会或陌生人发送的邀请链接，保持谨慎和怀疑总不会错。其次，最好不要在网上随意填写个人验证信息，以避免入了恶意网站的坑。最重要的要一点是，关闭谷歌日历自动添加日历邀请的功能，这将可以立即阻止恶意黑客攻击。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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