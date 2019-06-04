外媒：联邦快递错运与美打压华为有关

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站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:据国外媒体报道，近日，一名知情人士透露，联邦快递为遵守美国政府打击华为的措施而对内部协议作出了改变，从而导致将华为的两个包裹错送到美国。



上周，华为称，正在审查与联邦快递公司的关系。因为联邦快递将华为从日本寄来的两个包裹转送至美国，并试图将从越南寄来的两个包裹转送至华为在亚洲其他地方的办事处，然而这些都是未经授权的。

华为方面表示，这些包裹里都是一些文件和“不含技术”的东西。此外，华为已向中国邮政监管机构提出正式投诉，并表示正在调查这起事件。

对此，联邦快递方面回应称，这是个别问题，仅限于极少数的包裹，将会把包裹归还给华为。并将全力配合任何对联邦快递如何服务客户进行的监管调查。

5 月 16 日，美国商务部工业与安全局(BIS)将华为列入“实体清单”，禁止华为公司在未经特别批准的情况下购买重要的美国技术。此外，禁止其设备进入美国电信网络，没有美国政府的许可下，美国企业不得给华为供货。

受此影响，联邦快递股票周一在美股盘前大跌3.14%。以此计算，联邦快递市值开盘便蒸发12. 6 亿美元(约合 87 亿元人民币)。