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趣头条回应总编辑肖厚君离职；中国计算机学会恢复与IEEE交流合作；小米将回购1103万股B类股票

2019-06-04 08:13 稿源：站长之家  0条评论
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趣头条回应总编辑肖厚君离职：个人原因 将回归家庭

昨日，有媒体报道称，趣头条总编辑肖厚君已经离职。趣头条公关部门对此回应称：肖厚君由于个人原因已于上周离职。据悉，这是趣头条近期第二次高管人事变动，就在 5 月 21 日，趣头条宣布原CEO李磊由于个人原因将不再担任这一职位，但仍将保留董事职务并兼任副董事长，由趣头条创始人兼董事长谭思亮接任CEO一职。

对此，趣头条方面表示：趣头条总编辑肖厚君因个人原因已于上周离职，感谢他在职期间为趣头条所作出的贡献。趣头条已提前进行相关调整，肖厚君的离职对现有业务没有任何影响，趣头条总编辑已有人选。

此外，在接受媒体采访时，肖厚君表示，因个人原因离职，接下来将休息一下，回归家庭。

趣头条

图片版权所属：站长之家

中国计算机学会恢复与IEEE交流合作

昨日，中国计算机学会(CCF)官方发布声明称，鉴于IEEE ComSoc在审稿等活动中的歧视性措施业已消除，CCF将恢复对其相应会议和刊物的认可与推荐。CCF恢复未来和IEEE及旗下的所有学会的正常交流与合作。

5 月 30 日，国际电气与电子工程师协会(IEEE)发声明承认限制华为人参与论文审稿。声明称IEEE这么做是为了遵守美国法规。因华为被美国加入限制名单。IEEE强调官方并未取消华为的会员资格。华为员工仍然可行使投票权、正常阅读IEEE出版资料及文献、提交技术论文等。

当天，中国计算机学会发布声明称，IEEE这一行为违背了作为一个国际性学术组织应遵循的开放、平等和非政治化的基本原则以及学术组织应遵循的基本准则，也背离了IEEE过去所倡导的价值观和使命，将暂时中止与IEEE通信学会的交流与合作。

昨日，IEEE发布声明称，收到相关说明后，法律风险得以解除。华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。

小米回购 1103 万股B类股票

昨日，小米集团公告称，今日于公开市场购回1102. 94 万股B类股份，平均价为每股B类股份约9. 0492 港元，总耗资9980. 7 万港元。

小米董事会认为，本次进行股份回购可展示对自身业务展望及前景充满信心，且最终会为公司带来裨益及为股东创造价值。本公司现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。

QQ截图20190604081548.jpg


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