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刘作虎：一加 7 Pro 搭载安卓最强横向线性马达

2019-05-10 11:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5 月 10 日消息：今天，一加科技 CEO 刘作虎在微博上透露：「在一加 7 Pro 上定制了一颗安卓手机里尺寸最大性能最强的横向线性马达。」

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图片来自 一加

刘作虎表示，一加称这颗横向线性马达为 Haptic 振动马达。它有超过 200% 的振动量提升，同时，相比传统马达「秒级」的响应速度，在一加 7 Pro 的 Haptic 振动马达上，一加做到了毫秒级延迟的触动反馈，会让一加 7 Pro 一瞬间就充满肌肉感。

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综合目前的消息，一加 7 Pro 三围 162.6 x 76 x 8.8 mm，重量 210g。采用 6.67 英寸三星 fluid 曲面 AMOLED 屏，分辨率 1440 x 3120（516 PPI），屏幕指纹，搭载骁龙 855 芯片，弹出式前摄，后置镜头配置为主摄 4800 万像素索尼 IMX586、1600 万像素广角和 800 万像素长焦，支持 4K 60FPS 视频录制。电池容量 4000mAh，30W 快充，USB 3.1 Type-C 接口。

一加官方此前宣布，一加手机新品发布会 5 月 16 日将在纽约、伦敦、班加罗尔和北京全球四个城市举行。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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