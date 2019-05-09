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见闻

报告：2025年全球企业区块链市场规模将超200亿美元

2019-05-09 17:09 稿源：站长之家  0条评论
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美元、投资、金钱 (1)

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com)5 月 9 日 消息：5 月 9 日，中国信息通信研究院官网发布《区块链电信行业应用白皮书》(1. 0 版)。

文件显示，不同研究机构对区块链市场未来规模作出预测分析：Tractica预测， 2018 年全球企业区块链市场在 46 亿美元左右，到 2025 年市场规模将达到 203 亿美元。据ResearchandMarkets据测，到 2022 年，全球区块链市场规模将达到139. 6 亿美元。 2017 至 2022 年间，该市场的年复合增长率为42.8%。

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整体而言，区块链在不同领域的市场都呈现出快速增长的趋势。在电信领域，目前，国内外电信企业在区块链领域均积极展开布 局，抢占区块链标准高地，加快区块链技术研发投入、加强应用试点 示范，加大曝光率和影响力，并加强多方合作，建立行业生态。在能源领域，全球市场研究和战略咨询公司(Global Market Insights)最近表示，到 2025 年，能源市场的区块链技术规模将超过 30 亿美元。

此外，Adroit Market Research发布报告显示，预计到 2025 年，全球区块链DLT市场规模将达327. 6 亿美元，在 2018 年至 2025 年的预测期间，年复合增长率将保持两位数。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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