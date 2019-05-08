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网易云信与七鱼整合内部资源 成立网易智慧企业部

2019-05-08 16:13 稿源：站长之家  0条评论
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网易

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:今日，网易旗下云信和七鱼宣布战略升级，整合内部资源，成立网易智慧企业部，并推出面向企业客户的新产品网易云企课。网易智慧企业部总经理阮良首次宣布，网易企业服务营收增长率 3 年翻 8 倍。其中网易云信为 60 万企业开发者提供技术服务，网易七鱼累计服务超过 20 万家企业客户。

资料显示，网易云信于 2015 年成立，为网易集团下属的内资公司，总部位于杭州。团队核心90%来自硅谷、百度、腾讯、阿里、华为等大型企业/独角兽公司，平均行业经验 10 年以上，掌握业内领先的IM及实时视频通讯系统研发技术。截止当前，网易云信产品已覆盖用户 7 亿+，覆盖国家近 200 个，覆盖地区近 600 个。

据介绍，网易七鱼的智慧营销解决方案，能帮助企业快速打通APP、网站、公众号、小程序等渠道，集约化管理散落的用户触点，高效识别用户全渠道身份画像与行为轨迹，精准预判用户意图。网易七鱼将帮助企业更精准的预判用户意图，继而提供更高效、智能的服务体验。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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