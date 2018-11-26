“扫一扫”分享到微信

见闻

加密硬件钱包Trezor警告：市场出现假冒硬件钱包

2018-11-26 17:21 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

加密货币 比特币 (3)

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 26 日消息  据CCN消息，加密硬件钱包提供商Trezor警告客户：窃贼正在使用一种新方法从硬件钱包中盗加密货币。

Trezor表示，目前市场上出现了Trezor one的一对一复制品，并利用假冒工具窃取他人的资金。Trezor称，假冒硬件钱包复制了真钱包的核心，这使得很难区分开来。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

华为平板M5系列迎系统更新：新增微信指纹支付 录屏可选音源

· 华为 华为平板 华为平板M5

小米Max 3安卓9.0内测版来了：内测版用户可OTA升级

· 小米Max3 Android9.0 AndroidP

苏宁国际公布黑五战报 总销售额约为去年的3倍

· 苏宁 苏宁国际 黑色星期五

Ripple (XRP) 市值回升21%，超越以太坊成第二大加密货币

· Ripple XRP 以太坊

游戏过度产生幻觉 小伙幻想被追杀失联12天

· 游戏过度产生幻觉 网瘾 手游

360推出如厕神器 网友：以后再也不能带薪拉屎了

· 360推出如厕神器 如厕神器 小程序

外卖小哥救下欲轻生男孩 公司得知封他为“模范骑手”

· 外卖小哥救下欲轻生男孩 外卖小哥 外卖骑手

美团透露饿了么收购细节 95亿美金是美团给抬高的

· 美团透露饿了么收购细节 美团 饿了么

网络主播违约跳槽判赔4900万 曾被称“王者荣耀一哥”

· 网络主播违约跳槽 王者荣耀 游戏主播

董明珠被误拍闯红灯 本人大方回应：小事，切记文明出行

· 董明珠 董明珠闯红灯 格力

微博实时搜索闭麦 看各家粉丝强烈的求生欲

· DG设计师辱华 微博实时搜索闭麦 闭麦什么梗

顺丰业务范围竟包括秦国 网友：顺丰是有时光机吗？

· 顺丰快递 顺丰 顺丰是有时光机吗

ofo公号上卖蜂蜜引围观 网友鼓励：接广告也是为了还押金

· ofo小黄车 ofo卖蜂蜜 ofo押金

中国智能手机市场报告：华为用户最有钱，小米用户最好学

· 中国智能手机市场报告 智能手机 华为手机
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果A13芯片由台积电代工 或将用于MacBook

[动态]· 11月26日

今天起 江苏所有高速收费站支持支付宝付费

[动态]· 11月26日

币圈“余额宝”？OKEX上线OK余币宝 存币可得利息

[见闻]· 11月26日

夫妻网售高压气瓶被判刑14年 被认定为气枪散件

[动态]· 11月26日

首例免疫艾滋病基因编辑婴儿诞生 项目出自莆田系

[动态]· 11月26日

香港第二大集装箱港口将利用区块链加快运输速度

[见闻]· 11月26日

远光软件正式加入可信区块链推进计划

[见闻]· 11月26日

小伙疑因游戏过度产生幻觉:遍地都是被枪扫射的人

[趣咖]· 11月26日