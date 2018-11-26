加密硬件钱包Trezor警告：市场出现假冒硬件钱包

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今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 26 日消息 据CCN消息，加密硬件钱包提供商Trezor警告客户：窃贼正在使用一种新方法从硬件钱包中盗加密货币。



Trezor表示，目前市场上出现了Trezor one的一对一复制品，并利用假冒工具窃取他人的资金。Trezor称，假冒硬件钱包复制了真钱包的核心，这使得很难区分开来。