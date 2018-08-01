iOS 12 Beta 4 公测版描述文件下载地址，苹果描述文件官网注册方法

北京时间今天凌晨，苹果推送了 iOS 12 的第四个公测版，本次更新内容以修复 bug 和提升稳定性为主。这是在昨天苹果针对开发者发布了 iOS 12 的第五个测试版后放出的针对用户的最新公测版本。

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另外外媒已经从昨天推送的开发者测试版的代码中发现很多关于苹果新硬件的线索，例如支持双卡双待的 iPhone、带有 Face ID 功能的 iPad、支持无线充电的 AirPods 充电盒等等。

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本次 iOS 12 公测版 beta 4 公测版更新包含常规 BUG 的修复和性能改进，与昨天凌晨发布的 beta 5 开发者测试版相似，更新内容如下：

电池健康功能结束 beta 版测试，正式推出正式版； iPhone X 上多任务全部关闭后，增加新的触觉反馈； FaceTime 新的连接或者断开连接加入提示音；

iOS 12 Beta 4 公测版描述文件下载：

想试用最新 beta 测试版的普通用户，可以自行通过 Apple Beta 软件计划网站 注册登录，下载有关描述文件通过 OTA 在线更新。