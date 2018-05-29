小米8发布会直播哪里看？小米8发布会直播地址汇总

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 29 日消息：5 月 31 日，小米将在深圳正式发布大家所关注的 8 周年旗舰机小米8，据目前已经掌握的信息来看，这款新机首次在安卓上搭载了3D结构光技术，另外还有屏下指纹识别，加上MIUI10 系统，可以说亮点还是很多的。那么小米 8 发布会要在哪看呢，小编这里整理了下。

先回顾下目前知道的小米 8 配置情况，小米 8 的厚度为7.8mm，重172g。采用了一块6. 2 英寸刘海全面屏，分辨率为2280*1080，屏幕纵横比为19：9，搭载高通骁龙 845 处理器，配备6GB运行内存+128GB机身存储。前置 1600 万像素摄像头，光圈为F/2.0，后置 2000 万像素+ 1600 万像素双摄镜头，光圈为F/1.7+F/2.0。内置电池容量为3300mAh，运行Android 8. 1 系统。

小米 8 发布会直播地址：https://www.mi.com/a/h/5857.html

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