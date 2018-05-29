“扫一扫”分享到微信

数码日爆

小米8发布会直播哪里看？小米8发布会直播地址汇总

2018-05-29 16:13 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 29 日消息：5 月 31 日，小米将在深圳正式发布大家所关注的 8 周年旗舰机小米8，据目前已经掌握的信息来看，这款新机首次在安卓上搭载了3D结构光技术，另外还有屏下指纹识别，加上MIUI10 系统，可以说亮点还是很多的。那么小米 8 发布会要在哪看呢，小编这里整理了下。

QQ截图20180529162049_Jc.jpg

先回顾下目前知道的小米 8 配置情况，小米 8 的厚度为7.8mm，重172g。采用了一块6. 2 英寸刘海全面屏，分辨率为2280*1080，屏幕纵横比为19：9，搭载高通骁龙 845 处理器，配备6GB运行内存+128GB机身存储。前置 1600 万像素摄像头，光圈为F/2.0，后置 2000 万像素+ 1600 万像素双摄镜头，光圈为F/1.7+F/2.0。内置电池容量为3300mAh，运行Android 8. 1 系统。

小米 8 发布会直播地址：https://www.mi.com/a/h/5857.html

除了官网外，届时我们站长之家也会进行图文和视频直播，敬请期待。另外还有腾讯视频、爱奇艺、优酷等等媒体会进行直播。

QQ截图20180529162200.png

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

小米官方再曝小米8最新特性：和小米MIX 2S一样？

小米官方再曝小米8最新特性：和小米MIX 2S一样？

搭载屏下指纹 小米8将于5月31日发布

搭载屏下指纹 小米8将于5月31日发布

小米8发布会倒计时 真机图完全曝光颜值如何？

小米8发布会倒计时 真机图完全曝光颜值如何？

小米8发布会倒计时2天 小米8真机图完全曝光

小米8发布会倒计时2天 小米8真机图完全曝光

相关热点

799 元起！魅族魅蓝 6T 正式发布：双摄全面屏，游戏长续航

· 魅蓝6T 魅蓝6T配置 魅蓝6T发布会

联通推国民卡套餐：最低19元享2GB全国流量+100分钟语音

· 中国联通 中国联通国民卡 国民卡套餐

5 月 29 日 魅族魅蓝 6T 新品发布会直播地址网址汇总

· 魅蓝6T新品发布会直播 魅蓝6T新品发布会 魅蓝6T直播

魅族魅蓝 6T 新品发布会视频直播中：价格太惊喜？

· 魅蓝6T 魅蓝6T发布会 魅蓝6T发布会直播

马云罕见回忆北漂岁月：住地下室挤公交 失落过迷茫过

· 马云 北漂 马云北漂岁月

蓝洞起诉堡垒之夜侵权 网友：恐怕腾讯是最尴尬的

· 蓝洞 堡垒之夜 蓝洞起诉堡垒之夜

冯提莫回应离婚传闻，暗指陈一发暗带节奏 网友：少女人设要崩

· 冯提莫回应 冯提莫 斗鱼主播

媒体曝美团二选一怎么回事？入驻滴滴被美团强行下架

· 媒体曝美团二选一 美团外卖 滴滴外卖

2018 BrandZ™全球品牌价值100强排行榜：谷歌第一 腾讯第五

· 全球品牌价值 品牌价值排行榜 腾讯

外卖小哥宁愿迟点送餐也要做完这件事 网友看后感动cry

· 外卖小哥宁愿迟点送餐 外卖小哥
查看更多
﻿

编辑推荐

OPPO国内操盘手沈义人：曾是小米社区运营人员

[评论]· 05月29日

币圈诅咒：真利益、假情义，创始团队为何常常陷入内斗？

[区块链]· 05月29日

哈罗单车：冻结1028个私占破坏共享单车的账号

[动态]· 05月29日

周鸿祎:360发现的EOS漏洞价值超“百亿美金”

[区块链]· 05月29日

799 元起！魅蓝 6T 正式发布：双摄全面屏，游戏长续航

[数码日爆]· 05月29日

马云罕见回忆北漂岁月：住地下室挤公交 失落过迷茫过

[趣咖]· 05月29日

张朝阳时隔两年发微博 是有什么大事要公布吗？

[动态]· 05月29日

京东将用一年把进出京津翼所有物流车全部替换成电动货车

[要闻]· 05月29日