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数码日爆

小米发布智能插座增强版和USB充电器60W快充版

2018-03-05 16:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 5 日消息：今天米家发布了两款充电相关的产品，一款米家智能插座增强版，另一款为小米USB充电器60W快充版。前者售价 79 元，后者售价 129 元，两者都将于 3 月 7 日在小米商城、有品、小米之家等多处同步开售。

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第一款米家智能插座增强版除了作为插座使用外，最大的特色是还提供了两个USB接口，可以提供USB设备充电。在安全方面，外壳采用了高温抗燃材料，内部采用波峰焊接工艺，内置了温度传感器可实现高温提醒功能，这款支持BC1. 2 协议，连接APP可实现远程控制、定时开关以及用电统计等功能。

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第二款小米USB充电器60W快充版，拥有一个USB type-c接口和五个USB type-A接口，总输出功率可达到60W，其中最左侧的USB Type-C接口输出功率可达18W，支持QC3. 0 并且兼容PD标准，除了安卓手机外还可以为iPhone提供快充。左侧橙色type-A接口同样最大功率可以达到18W，支持QC3.0。其余四口则最高5V/2.4A，同时使用最高输出24W。

对充电方面和插座方面有需求的可以关注一下。

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