“扫一扫”分享到微信

数码日爆

苹果 iPhone X 标志性的原生动态壁纸出自这里

2018-02-25 17:19 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 25 日消息，去年秋天苹果发布 iPhone X 时，相比以往的 iPhone 在外观上除了刘海全面屏以外，其内置默认的原生色彩艳丽的动态壁纸也是醒目的标志性特征。

据悉这些 iPhone 专属动态壁纸的设计灵感来自西班牙的视觉艺术家、设计师 Ana Montiel 的三副作品，这些壁纸在 iPhone X 发布会的媒体邀请函、 iPhone X 的包装盒上以及苹果主页上也有所体现。

不过虽然 iPhone X 壁纸的灵感来源是 Ana Montiel 的作品，但是最终我们看到的 iPhone X 动态壁纸其实是由数字艺术设计工作室 Universal Everything 设计的。

据外媒报道，Montiel 目前正在西班牙举办个人画展，他的画展的主题是「Fields」，探索「意识改变的状态作为超越易于感知的手段」。该画展位于西班牙的 Sala Amos Salvador 博物馆，5 月 20 日结束，另外也可以通过 Ana Montiel 的个人主页看到这些作品。

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

相关热点

﻿

编辑推荐

苹果 iPhone X 标志性的原生动态壁纸出自这里

[数码日爆]· 02月25日

苹果金秋将发布新品牌高端套头耳机

[数码]· 02月25日

韩国银行将在2月27日召开区块链相关会议

[外闻]· 02月25日

TCL发布Alcatel全面屏系列手机 面部解锁仅需0.5秒

[数码]· 02月25日

乐视香港公司被清盘：总部办公室已经关闭

[动态]· 02月25日

倒置的小米 MIX2？阿尔卡特发布 Alcatel 5：支持面部识别

[数码日爆]· 02月25日

快递小哥春节一周挣6000 网友：按工作量来看不算高

[要闻]· 02月25日

世界黄金协会：比特币等加密货币不可能取代黄金

[区块链]· 02月25日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻