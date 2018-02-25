苹果 iPhone X 标志性的原生动态壁纸出自这里

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 25 日消息，去年秋天苹果发布 iPhone X 时，相比以往的 iPhone 在外观上除了刘海全面屏以外，其内置默认的原生色彩艳丽的动态壁纸也是醒目的标志性特征。

据悉这些 iPhone 专属动态壁纸的设计灵感来自西班牙的视觉艺术家、设计师 Ana Montiel 的三副作品，这些壁纸在 iPhone X 发布会的媒体邀请函、 iPhone X 的包装盒上以及苹果主页上也有所体现。

不过虽然 iPhone X 壁纸的灵感来源是 Ana Montiel 的作品，但是最终我们看到的 iPhone X 动态壁纸其实是由数字艺术设计工作室 Universal Everything 设计的。

据外媒报道，Montiel 目前正在西班牙举办个人画展，他的画展的主题是「Fields」，探索「意识改变的状态作为超越易于感知的手段」。该画展位于西班牙的 Sala Amos Salvador 博物馆，5 月 20 日结束，另外也可以通过 Ana Montiel 的个人主页看到这些作品。