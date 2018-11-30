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美国首个全过程人脸识别航站楼启用 以后可以靠脸了

2018-11-30 16:46 稿源：站长之家  0条评论
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人脸识别

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:近年来，人脸识别技术在生活中的运用越来越普遍。动车站、餐厅等都能通过刷脸来完成进站或支付的操作。更让人兴奋的是，以后你不但能靠脸吃饭，还能靠脸“上天”。

据外媒报道， 11 月 29 日，美国达美航空在亚特兰大机场F航站楼首次启用全过程人脸识别登机系统，从进入航站楼到登机口，乘客无需携带护照、身份证，通过刷脸就能办理行李托运、查验身份、登机等。

操作也非常简单。乘客只需走到自助服务机旁，点击“面部识别”。摄像头扫描你的脸部并与档案中护照上的照片进行对比，通过验证后即完成了值机。而办理托运也无需护照和机票，直接对着摄像头扫脸即可。上飞机前也无需登机牌，只需对着摄像头扫脸即可。

据初步测试显示，采用人脸识别系统可以为每个航班节省 9 分钟时间。无形中减少了乘客排队的时间，提高了出行的效率。

对于这种体验，乘客纷纷点赞。他们表示：“没人愿意为排队等待浪费更多的时间，所以任何能够加快速度的方式都很不错。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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