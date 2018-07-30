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大连60层高写字楼向快递公司收100元电梯费！拒交请爬楼梯

2018-07-30 10:16 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:近日有快递小哥爆料称，大连 60 层高的写字楼，世贸大厦就有不少快递收件方，但是，快递小哥目前要向世贸大厦每月缴纳 100 元的电梯费，才可以使用电梯，否则只能爬楼梯出入送快件来看看怎么回事?

“如果不交，我们就只能爬楼送快件了，这简直要累死人!”快递员称，目前已经有多家快递公司交钱。

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据快递员爆料称，由于世贸大厦内公司众多，每日收发件的次数也很多。“因为世贸大厦是 60 层高、 260 米的超高层建筑，不走电梯我们根本无法正常工作!”

据悉，物业是从去年 6 月份开始收取我们快递方的电梯费，当时是一个季度交 100 元。从今年过完年回来变成一个月一交，每个月 100 元。

不少网友支持这位快递小哥：“既然收取电梯费，就把快件放在楼下让业主自取吧。”但也有该大厦的业主表示：“快递小哥使用电梯的频率过高，确实造成了电梯空间拥挤不堪重负。”有业主称：“每个快递公司每个月收取 100 元电梯费，也不多!”

无独有偶， 7 月 20 日，重庆渝中也发生了类似事件，外卖小哥在某大厦送餐坐电梯要收电梯费 1 元。对此你怎么看?

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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