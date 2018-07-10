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香港首家共享单车将关闭，因资金不足 网友：真的不是因为名字吗？

2018-07-10 16:37 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：据外媒消息，中国香港首个共享单车服务Gobee.bike宣布将于下周三正式关闭服务，这个运营了一年多的共享单车公司最终因未能实现盈利无法负担庞大的维修开支而退出市场。目前，该公司已经不再接受新的支付订单，但现有用户可以继续使用至下周。

据了解，Gobee.bike是于去年 4 月份正式落地香港地区，该服务推出后不久同样遇到了被用户损毁的问题。刚推行不到一周，就有 10 多辆Gobee.bike被丢到河中。一直没有实现盈利的Gobee.bike，单车数量却在不断增加，以至后来难以负担高昂的维修成本。

Gobee.jpg

图片来源：官网截图

早在今年 6 月份，Gobee.bike公司疑因系统问题陷半瘫痪状态，多名市民投诉大量Gobee.bike无法解锁，坏车多、乱收费、押金难退等问题频繁。

对于Gobee.bike的倒下，有网友认为这是必然。先不说目前共享单车行业已经进入洗牌期，就单香港的地形来说，就不适合骑单车，谁来都开不下去。更有网友调侃称Gobee.bike之所以开不下去，真的不是因为名字吗?毕竟英语不好的我，很容易就念成了goubi单车~

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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