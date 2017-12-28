摘个手机壳竟然把iPhone X镜头掀起来了 网友：心塞到怀疑人生

站长之家(Chinaz.com)注：苹果今年可以说是祸事连连，前几日才因为iPhone“降频门”事件被用户集体起诉，面临 9990 亿美元的巨额索赔，这边又被爆出iPhone X质量问题，可以说是很惨了。

昨日，博主微博数码爆料称自己只是想把手机壳摘下来，却没想到一个不小心就把iPhone X的镜头给掀起来了。从其分享的微博照片来看iPhone X没有经过任何碰撞，同时后置摄像头周围也没有明显的伤痕。这让机主一脸懵逼，甚至开始怀疑人生：iPhone的质量什么时候变这么差了?

事实上，这并不是iPhone X第一次被曝出质量问题，从发布以来，iPhone X就出现绿线屏、耳朵缺一边、触摸失灵、听筒有杂音等诸多问题。对于价高达 8388 元起的iPhoneX来说，这次意外，给机主带来了不小的损失，其摄像头的维修费用一定不是一个小数目。无辜的机主只能哭晕在厕所了~

对此，网友竟然毫无同情心，还幸灾乐祸地调侃称这是开盖有奖，再来一台啊。建议机主去买几张彩票，中奖率肯定超高。还有网友看后表示这辈子再也不摘手机壳了~