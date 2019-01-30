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寒门状元之死争议是怎么回事 团队回应：故事属实，细节模糊化处理

2019-01-30 21:47 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息：昨日晚间，咪蒙团队微信公众号才华有限青年发表的《一个出身寒门的状元之死》在朋友圈刷屏引发网友争议，对于其所描写的“状元”的诸多细节都被网友指出存在漏洞，被质疑是“造假杜撰”。

文中主人公 693 分拿到 2013 年全市理科状元。然而翻便四川所有市， 2013 年都没有一个市的状元为 693 分。还有《灵魂摆渡》是 2014 年才上映的网剧，主人公作为 2013 年就上大学的人，居然在高中阶段很爱看这部剧了。

随后，该文章也被微信屏蔽。腾讯方面表示接相关投诉，该内容违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》，发布账号已被禁言 60 天。

对于网友的质疑，《寒门状元之死》团队发文回应陈改文章并非虚构创作，为保护当事人所以才在细节上进行模糊处理。对于引起的争议，团队称是值得的。

以下是回应原文：

才华有限青年回应一切

大家好，我们是才华有限青年团队

昨天下午，我们推送了一篇文章：《一个出身寒门的状元之死》

引起了大家的讨论

现在：我们在这里公开回应一切。

1

关于网上有人说文章的逻辑bug

我们首先澄清一点

文章不是新闻报道，这是一篇非虚构写作，

故事背景、核心事件是绝对真实的。

为了保护文中当事人、当事人家属和其他同学，老师的信息，

在细节上，我们做了许多真实情况的模糊化处理。，

包括学生身份、一细节的时间线、分数、公司、原本的照片等等，

文章很重要，但保护当事人更要

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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