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又一家！使用国产手机游客享江西婺源景区通票半价

2018-12-19 14:17 稿源：站长之家  0条评论
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华为a

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:据河南神农山风景区对华为手机用户免门票之后，江西婺源景区也将对使用国产手机用户实行半价购票优惠。

据中国江西网报道， 19 日，江西婺源旅游股份有限公司景区也发布信息，自 2018 年 12 月 19 日起至 2019 年 1 月 2 日止，对使用国产品牌手机的全球游客，在景区售票窗口扫码关注公众号后，购买景区通票即享受半价优惠，该通票其中包涵一个5A景区， 7 个4A景区。活动期间每台手机限购一张。

附公告全文：

《江西婺源旅游股份有限公司景区关于针对国产手机全球用户购买通票半价入园公告》

值此辞旧迎新之际，江西婺源旅游股份有限公司景区自 2018 年 12 月 19 日起至 2019 年 1 月 2 日止，对使用国产品牌手机的全球游客，在景区售票窗口扫码关注微信公众号后，购买景区通票即享受半价优惠(按市场挂牌价 210 元/人次的 5 折优惠即 105 元/人次)，该通票其中包涵一个5A景区， 7 个4A景区。活动期间每台手机限购一张。

用国产手机拍摄婺源美景，记录精彩旅程，我们一起支持!

备注：婺源景区通票包含 12 个景点，5 天有效期内可重复进入(含：江湾、李坑、江岭、汪口、晓起、思溪延村、彩虹桥、卧龙谷、严田、灵岩洞、石城、文公山) 。

QQ截图20181219141521.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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