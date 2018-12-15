特斯拉回应报道怎么回事？马斯克无故解雇员工是真的吗？
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站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息: 特斯拉时不时就会被爆出一些负面新闻，近来，外媒报道称特斯拉CEO马斯克无故解雇员工的消息再度引发关注，对此特斯拉回应报道表示，媒体报道过于戏剧化和耸人听闻，并表示马斯克不会随意解雇人。
据悉，周四，《连线》杂志发布了一份关于特斯拉的报道，报道称特斯拉CEO马斯克动不动就解雇人，员工不敢靠近他，害怕走近他的办公桌。此外，报道还称，在特斯拉努力提高Model3 产量那段时间，员工都处于“生产地狱”中。
对此，特斯拉方面回应表示，《连线》杂志的报道太过于戏剧化和耸人听闻，如果特斯拉就是这样运作的话，就不可能生存下来。
对于解雇员工的说法，特斯拉官方解释称，尽管解雇员工会让人感到很痛苦，但是伊隆和公司领导层有时候还是不得不做出艰难的决定，解雇那些表现不称职的、影响整个公司(包括4. 5 万个员工及其家人)成功的人。
以下为特斯拉官方回应内容：
对于特斯拉的每一位员工而言，在提高Model3 产量期间都是一个艰难的过程，这已经不是什么秘密了。从交付第一辆汽车时，我们就公开了这些信息，并声称我们正进入“生产地狱”。
但《连线》杂志这篇过于戏剧化和耸人听闻的故事会让人们认为，我们是通过压制内部分歧、无故解聘员工来实现的。显然这是毫无道理的，因为如果我们真的就是这样运营的话，特斯拉就不可能生存到现在。
为了确保特斯拉成功，我们必须要制定极高的标准，要更努力、更聪明地工作。当然，马斯克和公司其他高管有时不得不作出艰难的决定，解聘一些表现不佳、对关键业务不负责、把整个公司的成功置于危险之中的员工。
特斯拉承认 2017 年确实解雇了一些员工，但都是“表现不佳的”、“可能影响到整个公司成功”的人。
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