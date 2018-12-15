特斯拉回应报道怎么回事？马斯克无故解雇员工是真的吗？

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站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息: 特斯拉时不时就会被爆出一些负面新闻，近来，外媒报道称特斯拉CEO马斯克无故解雇员工的消息再度引发关注，对此特斯拉回应报道表示，媒体报道过于戏剧化和耸人听闻，并表示马斯克不会随意解雇人。



据悉，周四，《连线》杂志发布了一份关于特斯拉的报道，报道称特斯拉CEO马斯克动不动就解雇人，员工不敢靠近他，害怕走近他的办公桌。此外，报道还称，在特斯拉努力提高Model3 产量那段时间，员工都处于“生产地狱”中。

对此，特斯拉方面回应表示，《连线》杂志的报道太过于戏剧化和耸人听闻，如果特斯拉就是这样运作的话，就不可能生存下来。

对于解雇员工的说法，特斯拉官方解释称，尽管解雇员工会让人感到很痛苦，但是伊隆和公司领导层有时候还是不得不做出艰难的决定，解雇那些表现不称职的、影响整个公司(包括4. 5 万个员工及其家人)成功的人。

以下为特斯拉官方回应内容：