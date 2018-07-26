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打黄扫非将加大整治直播、手机APP、网络游戏等涉“黄”现象

2018-07-26 11:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 7 月 26 日消息    据扫黄打非官方消息，全国“扫黄打非”工作小组办公室联合有关部门就加大打击网上淫秽色情及低俗信息工作进行具体部署，研究制定相关措施、手段，明确下一步打击网上淫秽色情及低俗信息工作的重点任务安排。

会议强调，打击网上淫秽色情和低俗信息是当前“扫黄打非”工作的重中之重。尽管这些年“扫黄打非”部门创新工作方法、加大工作力度，取得了明显成效，但随着新技术、新形势、新业态发展，“黄”“非”问题也不断变化。面对淫秽色情和低俗信息的顽固性和反复性，要综合应对、长抓不懈。

据介绍，参会各部门围绕进一步加大对网络重点领域，包括网络直播、手机APP、微领域、网络游戏等存在涉“黄”现象的整治，落实对邪典动漫类妨碍未成年人健康的有害内容的长效监管机制建设进行了深入讨论，明确下一步要加强协同配合，加大查办大案要案的工作力度，以查办案件为抓手和突破口，实现“全链条式”打击，斩断犯罪利益链条，严惩违法犯罪分子，形成有力震慑。

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