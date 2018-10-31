区块链等新技术冲击，超60%理财师认为金融科技+理财师是未来发展趋势

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今日块讯(ChinaZ.com) 10 月 31 日消息 据证券时报消息，近日，慢钱科技联合老虎证券发布《 2018 理财师洞察报告》显示， 100 万年薪以上的理财师只有不到5%。根据报告分析，面对云计算、区块链等新技术的冲击，61.95%的理财师认为金融科技+理财师是未来发展趋势，41.46%理财师认为独立理财师、理财工作室将成为未来主流展业形式。
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