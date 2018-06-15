受熊市影响，挖矿设备供应商正寻求其它替代收入

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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 15 日消息 随着来自 2018 的熊市的冲击，矿工对加密货币挖矿设备的需求急剧下降。根据报告显示，越来越多挖矿硬件的供应商正寻求其他收入用来抵消挖矿设备需求下降的问题。
根据Digitimes报告显示，尽管 5 月份出现了一些价格上涨，但是挖矿投资回报的下降，迫使许多小型矿场关闭，业内人士表示只有一些中型及大型矿场继续运营，但是他们也会缩减采购矿机的规模。
题图：pexels
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