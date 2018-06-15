“扫一扫”分享到微信

块讯

受熊市影响，挖矿设备供应商正寻求其它替代收入

2018-06-15 16:40 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

今日块讯(Chinaz.com) 6 月 15 日消息    随着来自 2018 的熊市的冲击，矿工对加密货币挖矿设备的需求急剧下降。根据报告显示，越来越多挖矿硬件的供应商正寻求其他收入用来抵消挖矿设备需求下降的问题。

根据Digitimes报告显示，尽管 5 月份出现了一些价格上涨，但是挖矿投资回报的下降，迫使许多小型矿场关闭，业内人士表示只有一些中型及大型矿场继续运营，但是他们也会缩减采购矿机的规模。

图片.png

题图：pexels

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

短短数月 两代“矿工”遭遇冰与火的洗礼

短短数月 两代“矿工”遭遇冰与火的洗礼

赚大了！加密货币挖矿业为台积电贡献数亿美元营收

赚大了！加密货币挖矿业为台积电贡献数亿美元营收

中国大学生“吃鸡”时，美国名校学生正在宿舍里“挖矿”

中国大学生“吃鸡”时，美国名校学生正在宿舍里“挖矿”

冯提莫昔日称：和王某线下见过一次 依法退还礼物

冯提莫昔日称：和王某线下见过一次 依法退还礼物

相关热点

研究显示:爱尔兰加密货币用户数量在四年内增长3倍

· 加密货币用户 加密货币 比特币

沃尔玛获新专利：可用比特币等加密货币在分布式网络上购买能源

· 沃尔玛 比特币 加密货币

区块链服务公司AlphaPoint Corp筹集1500万美元

· 区块链 区块链服务 数字银河

微软同Ardents合作开发基于区块链的产品追踪平台

· 区块链 微软

冯提莫昔日称：和王某线下见过一次 依法退还礼物

· 冯提莫 侵吞公款打赏主播 女主播

日本开发一种无人机雨伞：走到哪儿跟到哪

· 无人机 无人机雨

图文排版工具秀米崩了，一波新媒体小编集体泪奔

· 图文排版 秀米 新媒体

疑似微博低调上线爱动小视频：只能用微博账号登陆

· 微博 爱动小视频

黑客：不是B站员工，决定无条件删除A站泄露数据库

· B站 A站数据泄漏 A站

女子起诉NASA只因为一撮土？担心所持月球尘土被没收

· 女子起诉NASA NASA 月球

拼多多商家维权怎么回事？称拼多多非法冻结钱款

· 拼多多商家维权 拼多多
查看更多
﻿

编辑推荐

英特尔开始为新 iPhone 生产基带，新一代 iPhone 将采用

[数码日爆]· 06月15日

腾讯安全科恩实验室研究员发现360漏洞获致谢

[动态]· 06月15日

迪拜阿里巴巴币基金发布“阿里巴巴钱包” 支持十余个币种

[区块链]· 06月15日

冯提莫昔日称：和王某线下见过一次 依法退还礼物

[趣咖]· 06月15日

百度20天新增公立医院品牌保护7500个

[动态]· 06月15日

苏宁易购与尼尔森达成全渠道数据战略合作

[动态]· 06月15日

日本开发一种无人机雨伞：走到哪儿跟到哪

[趣咖]· 06月15日

美团外卖世界杯首日夜宵数据：三小时送出153万只小龙虾

[动态]· 06月15日