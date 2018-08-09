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区块链

苏宁首款区块链应用“星际家园”上线，能量石可用于消费兑换

2018-08-09 15:19 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(ChinaZ.com) 8 月 9 日消息  继百度度宇宙、网易星球等区块链应用上线后，苏宁首款区块链应用“星际家园”已经于 8 月 8 日开放下载及注册。

据介绍，在星际家园中，居民拥有唯一不可篡改的区块链身份;居民在星际家园的所有信息都用区块链技术进行加密存储，未经居民自身授权，绝不对外开放，真正实现居民的隐私数据保护;利用区块链技术帮助居民挖掘自己的数字资产，让居民获得价值回报，进行公平公正的价值交易。

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“能量石”是星际家园硬通货，要获得能量石首先要有魔力值。用户通过完成任务获取魔力值，魔力值的获取主要通过完成家园建设、邀请好友、健康行走等日常基础任务，以及完成平台上不定期上线的苏宁全产业如 818 互动城、苏宁易购、PP体育、PP视频、苏宁小店等释放出的任务。

用户获取的魔力值将直接影响能量石的分配，魔力值越高，同时段获取的能量石越多，能量石是居民在星际家园活动中获得的奖励，用于星际家园的消费与兑换，能量石总数有限，越早加入越活跃的居民奖励越多。

除了星际家园，苏宁此前在区块链领域已经有所布局。今年年初，苏宁金融上线了区块链黑名单共享平台系统，采用超级账本fabric联盟链技术，将金融机构的黑名单数据加密存储在区块链上; 7 月 20 日，苏宁在北京发布了《苏宁区块链白皮书》，详细解读了区块链在零售、物流、科技、金融等苏宁优势产业和公共服务等领域的应用场景。此外，在零售领域，苏宁自主研发出区块链商品溯源系统已在苏宁线上线下业态全面启用。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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