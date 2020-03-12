SpaceX计划在两个月内送首批宇航员前往国际空间站

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:埃隆·马斯克(Elon Musk)的火箭公司SpaceX一直致力于让宇航员搭乘“龙飞船”(Crew Dragon)前往国际空间站，这也是NASA商业载人计划的一部分。

本周二，SpaceX首席运营官Gwynne Shotwell表示，该公司将“准备在 5 月”用猎鹰 9 号火箭(Falcon 9)进行首次载人发射。

据报道，载人龙飞船的发射计划目前定于 5 月 7 日在佛罗里达州肯尼迪航天中心(Kennedy Space Center)进行。届时，NASA宇航员道格·赫尔利和鲍勃·本肯将搭乘这艘新飞船前往国际空间站。

马斯克在周一的Satellite2020 上露面时表示，SpaceX和NASA的工程师们已经对“飞飞船”进行了“惊人”的测试，为搭载第一批宇航员做准备。

如果接下来的测试进展顺利且获得NASA批准，我们可能在大约八周内进入人类太空飞行的新时代。

值得一提的是，SpaceX钱不就还宣布计划明年送 3 名游客到国际空间站(International Space Station，简称ISS)，票价 5500 万美元左右。（cnet）