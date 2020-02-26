“扫一扫”分享到微信

见闻

报告：Apple Music等流媒体占美国音乐产业收入的79%

2020-02-26 16:15 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:根据美国唱片行业协会(RIAA)的最新数据，Apple Music、Spotify和Pandora等流媒体服务产生了 88 亿美元的收入，占 2019 年美国音乐行业总收入的79%。

苹果耳机 (1)

RIAA在 2019 年全年收入报告中称，流媒体音乐收入较 2018 年增长了20%，这主要归功于付费流媒体服务的增长。整个行业增长了13%，零售额达到 111 亿美元。

报告显示，去年来自订阅的收入达到 68 亿美元，同比增长25%。该组织指出，这个数字相当于美国唱片总收入的61%。其中订阅占流媒体行业增长的93%，付费服务平均每月增加 100 万个新账户，到 2019 年订阅量达到 6000 万。

image.png

在过去的十年里，流媒体收入从仅占总收入的5%增长到超过了传统的实体媒体和最初因iTunes而流行的数字下载。 2009 年，实体媒体占整个行业收入的59%，数字媒体占34%，到 2019 年，这一比例分别下滑至10%和8%。

在iTunes和iPod彻底改变了音乐分销行业之后，苹果在 2015 年推出了自己的流媒体服务Apple music。这款产品挑战了现有的Spotify市场，截至今年 2 月，Spotify拥有1. 24 亿付费用户。苹果上一次发布公开的苹果音乐统计数据是在 2019 年 6 月，当时这项服务的用户总数达到了 6000 万。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

远程医疗 人工智能 机器人

远程医疗机器人在武汉上岗 可替代医生进入隔离区查房

· 远程医疗 人工智能 机器人
iPhoneXR 苹果手机 智能手机市场 外闻

研究显示：苹果iPhone XR为2019年全球出货量最高的智能手机

· iPhoneXR 苹果手机 智能手机市场
iPhoneXR 苹果手机 智能手机市场 外闻

研究：苹果iPhone XR为2019年全球出货量最高的智能手机

· iPhoneXR 苹果手机 智能手机市场
中国电信 光纤 光纤宽带

中国电信：疫情期间将为200M以下家庭光纤宽带用户免费提速

· 中国电信 光纤 光纤宽带
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
查看更多
﻿

编辑推荐

百度：线下复工比例不到4成 广东人“云办公”最活跃

[数说]· 02月26日

Firefox默认为美国用户推出基于HTTPS的加密DNS

[见闻]· 02月26日

狂赚1200亿，差点收购苹果，影响千万程序员，那个叫做太阳

[经验]· 02月26日

搜狗发布AI录音笔 智能转写准确率高达98%

[见闻]· 02月26日

中国电信宽带提速：家庭光纤宽带用户可免费提速至 200M

[见闻]· 02月26日

报告：Apple Music等流媒体占美国音乐产业收入的79%

[见闻]· 02月26日

iPhoneXR出货量全球第一 国产机仅红米Note7入围前十

[数说]· 02月26日

电信：疫情期间将为200M以下家庭光纤宽带用户免费提速

[见闻]· 02月26日