报告：Apple Music等流媒体占美国音乐产业收入的79%

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:根据美国唱片行业协会(RIAA)的最新数据，Apple Music、Spotify和Pandora等流媒体服务产生了 88 亿美元的收入，占 2019 年美国音乐行业总收入的79%。

RIAA在 2019 年全年收入报告中称，流媒体音乐收入较 2018 年增长了20%，这主要归功于付费流媒体服务的增长。整个行业增长了13%，零售额达到 111 亿美元。

报告显示，去年来自订阅的收入达到 68 亿美元，同比增长25%。该组织指出，这个数字相当于美国唱片总收入的61%。其中订阅占流媒体行业增长的93%，付费服务平均每月增加 100 万个新账户，到 2019 年订阅量达到 6000 万。

在过去的十年里，流媒体收入从仅占总收入的5%增长到超过了传统的实体媒体和最初因iTunes而流行的数字下载。 2009 年，实体媒体占整个行业收入的59%，数字媒体占34%，到 2019 年，这一比例分别下滑至10%和8%。

在iTunes和iPod彻底改变了音乐分销行业之后，苹果在 2015 年推出了自己的流媒体服务Apple music。这款产品挑战了现有的Spotify市场，截至今年 2 月，Spotify拥有1. 24 亿付费用户。苹果上一次发布公开的苹果音乐统计数据是在 2019 年 6 月，当时这项服务的用户总数达到了 6000 万。