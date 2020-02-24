Facebook前高管成立组织，帮助员工推动大公司应对气候变化

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:Facebook前可持续发展主管成立了一个组织，帮助大公司的员工向他们的老板施压，要求采取更积极的政策来应对气候变化。

比尔·维尔(Bill Weihl尔曾领导Facebook和谷歌的可持续发展工作，于 2018 年离开Facebook。现在。他开始领导新组织ClimateVoice。

ClimateVoice是作为一项志愿活动启动的，其目标是在启动后不久筹集资金并雇佣员工。维尔表示，该公司将努力组织和扩大科技员工中的气候行动主义，以推动高管代表气候立法工作进行游说。

员工已经成为气候变化辩论中的关键支持者，尤其是在最大的科技公司。在员工公开表达了他们的担忧之后，微软和亚马逊宣布了降低二氧化碳排放量的目标。

Bruce Hahne本月辞去了谷歌技术项目经理一职，并在一封公开信中批评该公司向能源部门出售技术以提高化石燃料生产效率，这与亚马逊和微软员工的担忧相呼应。对此，谷歌的代表没有立即作出回应

Hahne写道：“我们快被大火吞噬了，而谷歌云石油和天然气的垂直销售正火上浇油。”

ClimateVoice最初打算在美国的州和地区层面倡导立法，而不是在美国国会。Hahne表示，该组织可以为员工提供一份政策重点清单，供他们向老板提出诉求。它还可以帮助不同公司的员工团结起来，就拟议中的法案共同努力，减少对管理层报复的担忧。。