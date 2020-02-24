“扫一扫”分享到微信

见闻

Facebook前高管成立组织，帮助员工推动大公司应对气候变化

2020-02-24 13:56 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:Facebook前可持续发展主管成立了一个组织，帮助大公司的员工向他们的老板施压，要求采取更积极的政策来应对气候变化。

facebook (2)

比尔·维尔(Bill Weihl尔曾领导Facebook和谷歌的可持续发展工作，于 2018 年离开Facebook。现在。他开始领导新组织ClimateVoice。

ClimateVoice是作为一项志愿活动启动的，其目标是在启动后不久筹集资金并雇佣员工。维尔表示，该公司将努力组织和扩大科技员工中的气候行动主义，以推动高管代表气候立法工作进行游说。

员工已经成为气候变化辩论中的关键支持者，尤其是在最大的科技公司。在员工公开表达了他们的担忧之后，微软和亚马逊宣布了降低二氧化碳排放量的目标。

Bruce Hahne本月辞去了谷歌技术项目经理一职，并在一封公开信中批评该公司向能源部门出售技术以提高化石燃料生产效率，这与亚马逊和微软员工的担忧相呼应。对此，谷歌的代表没有立即作出回应

Hahne写道：“我们快被大火吞噬了，而谷歌云石油和天然气的垂直销售正火上浇油。”

ClimateVoice最初打算在美国的州和地区层面倡导立法，而不是在美国国会。Hahne表示，该组织可以为员工提供一份政策重点清单，供他们向老板提出诉求。它还可以帮助不同公司的员工团结起来，就拟议中的法案共同努力，减少对管理层报复的担忧。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

美团 美团外卖 美团大学

美团宣布启动“春归计划” 新增提供超20万个就业岗位

· 美团 美团外卖 美团大学
京东物流 刘强东 京东

京东物流子公司发生工商变更 刘强东再次卸任经理职位

· 京东物流 刘强东 京东
快递 交通运输部

交通运输部：不得一刀切禁止快递取件和投递 快递企业复工率达六成

· 快递 交通运输部
小米10 MIUI11稳定版本升级 小米10Pro

小米 10 Pro MIUI 11 稳定版迎来升级，随手跑分突破 60 万

· 小米10 MIUI11稳定版本升级 小米10Pro
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
查看更多
﻿

编辑推荐

马斯克隧道挖掘公司设计新掘进机，速度提高15倍

[见闻]· 02月24日

一毒贩损失4.2亿元比特币，只因密码被房东当垃圾扔了

[见闻]· 02月24日

首款 5G 游戏手机「腾讯黑鲨 3」将于 3 月 3 日正式发布

[见闻]· 02月24日

“学习通崩了”再登热搜 官方：用户暴增 被迫采取限流措施

[见闻]· 02月24日

OPPO 首款智能手表 3D 玻璃曲面屏近照曝光

[见闻]· 02月24日

美团宣布启动“春归计划” 新增提供超20万个就业岗位

[见闻]· 02月24日

京东物流子公司发生工商变更 刘强东再次卸任经理职位

[见闻]· 02月24日

小米 10 Pro MIUI 11 稳定版迎来升级，随手跑分突破 60 万

[见闻]· 02月24日