豌豆荚 PC 版将于 2 月 28 日开始停止在线服务

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 21 日消息：豌豆荚团队 2 月 20 日发布公告称，由于业务调整，豌豆荚 PC 版将从 2020 年 2 月 28 日开始停止在线服务的提供。

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豌豆荚是一款免费的 Android 手机应用搜索、管理软件，由豌豆实验室于 2010 年 8 月 9 日发布。豌豆荚提供 Android 应用、音乐、视频、电子书、壁纸和主题等下载服务，并可以通过豌豆荚在 Windows 电脑上收发短信，管理手机中的应用、联系人、图片和视频，备份手机数据到电脑和云端。

此前 2 月 17 日百度手机助手发布了「关于 91 和安卓市场渠道的下线通知」，宣告了 91 助手的退场。日前 PP 助手也宣布 iOS 版将于 28 日正式下架。

以下为公告全文：