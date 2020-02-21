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豌豆荚 PC 版将于 2 月 28 日开始停止在线服务

2020-02-21 13:44 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 21 日消息：豌豆荚团队 2 月 20 日发布公告称，由于业务调整，豌豆荚 PC 版将从 2020 年 2 月 28 日开始停止在线服务的提供。

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图片来自 wandoujia

豌豆荚是一款免费的 Android 手机应用搜索、管理软件，由豌豆实验室于 2010 年 8 月 9 日发布。豌豆荚提供 Android 应用、音乐、视频、电子书、壁纸和主题等下载服务，并可以通过豌豆荚在 Windows 电脑上收发短信，管理手机中的应用、联系人、图片和视频，备份手机数据到电脑和云端。

此前 2 月 17 日百度手机助手发布了「关于 91 和安卓市场渠道的下线通知」，宣告了 91 助手的退场。日前 PP 助手也宣布 iOS 版将于 28 日正式下架。

以下为公告全文：

亲爱的豌豆荚 PC 版用户：

感谢大家一直以来对与豌豆荚 PC 版的支持。

由于业务调整，豌豆荚 PC 版将从 2020 年 2 月 28 日开始停止在线服务的提供。

由此给您带来的不便敬请谅解，我们衷心期待您继续支持豌豆荚其他产品。

2020 年 2 月 20 日

豌豆荚团队

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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