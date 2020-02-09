猎豹移动傅盛回应群聊爆粗口：为疫情着急 在此道歉

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日 消息:在近日的一份网传的投资人群聊天截图中，因个人观点不同，猎豹移动董事长兼CEO傅盛直爆粗口大喊退群，之后引发了争议。

今天猎豹移动董事长傅盛发微博表示，前天被李文亮医生的不幸所打动，为疫情着急，只是希望此事能早点有公正说法，但是即便如此也不该骂人，在此道歉。

傅盛还强调，经纬张颖 及一些好友莫名其妙被卷入也是意料之外。张颖既是猎豹最早的投资人也是我的好友。未来我们不管在工作和生活，我们会一如既往，努力工作，争取做出更好的产品让世界变得更好一点。谢谢大家的关注，希望大家不要再传播此事，万分感谢。祝大家在这段疫情之中，都能照顾好自己和家人，平平安安是一切的基础。一起加油，中国必胜!

对此，经纬中国创始管理合伙人张颖评论回应表示：“我跟傅盛根本没有什么拉黑断交，昨晚还在愉快聊天交流。这么多年了我足够了解傅盛，我们的关系，以后工作生活依然紧密。这件事我都有点莫名其妙为什么会被卷入，但非常时段，大家有情绪观点立场，时间充裕，这些断章取义的截图被传播我也是能理解，没啥，祝大家新年快乐，平平安安是一切的基础。”



