印度终于决定要发展量子计算，承诺投资11.2亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 2月2日 消息:印度政府日前表示，计划在五年内投资11. 2 亿美元进行量子计算研究。印度财政部长尼马拉·西哈拉曼(Nirmala Sitharaman)表示，该计划将推动国家量子技术与应用任务项目下的技术研究。

2016 年，欧盟委员会宣布为量子计算项目提供 10 亿欧元(11. 3 亿美元)的资金。 2018 年，美国总统特朗普签署了一项法案，承诺在该领域投资 12 亿美元。与此同时，中国多年来已经承诺投入 20 多亿美元用于研究量子计算领域。日本、德国和加拿大等其他国家也宣布了各种促进量子计算项目的计划。

印度在这一领域还是个新手，很少有项目在研究这种新技术。IBM新任命的首席执行官Arvind Krishna在去年的一次采访中说，他没有看到任何印度初创公司积极部署量子计算领域。他还表示，如果不投资该行业，印度可能会失去技术优势。

报道认为，为了在量子计算领域赶上其他国家，印度需要在正确的项目上投资。它还可能与IBM和谷歌等大公司合作，更好的发展量子计算技术。（thenextweb）